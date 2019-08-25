Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Olay bugün öğlen saatlerinde Yenişehir Mahallesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 2 sokaktaki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki genç kız, 4. kattaki balkondan atladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 14 yaşındaki N.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Fuhuş operasyonu sırasında evde bulunan 3 erkek ile bir kadın gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)
Bu gölde kışın yürüyüş yapıyorlar, yazın yüzüyorlar
Soğuk hava deposu olarak kullanılıyordu!Turistlerin gözdesi oldu
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum