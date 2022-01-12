Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Öncelikle "Neden kahvaltı yapmalıyız?" sorusuna cevap verelim. Vücudumuz uyurken bile çalışmaya devam eder ve bu süre içinde besin öğelerinin hepsini tüketir. Sabah neredeyse boş bir mideyle uyandığımız için de mutlaka kahvaltı yapmamız gerekir. Çoğu zaman bu öğünü bir poğaçayla ya da simitle geçiştirmeye çalışsak da iyi bir kahvaltı yapmadığımızda vücudumuz güçten düşmeye başlar. Peki, bu öğünü nasıl daha güzel ve pratik bir hale getirebiliriz? İşte, cevabı...

1. Kahvaltılıklarınız kapalı ve güvende dursun

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Kahvaltıda zeytin, peynir ve reçel gibi pek çok gıdayı tüketiyoruz. Haliyle her gün bu kahvaltılıkları sofraya taşımak ve sonrasında saklamak işkenceye dönüşebiliyor. Peki; neredeyse tüm kahvaltılık ürünleriniz, farklı bölmelerde fakat tek bir kabın içinde ve kapalı bir şekilde dursun istemez miydiniz? Cevabınız "Evet!" ise EW's Kitchenware Şeffaf 6'lı Kapaklı Kahvaltılık tam size göre. Bu ürün sayesinde her şeyi tek tek taşımak zorunda kalmazsınız. Bütün bölmelere düzenli bir şekilde yerleştirdiğiniz kahvaltılık malzemeleri hızlı bir şekilde servis edebilirsiniz.

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2. Bal yemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Proithalat Pompalı Balmatik ile bal kavanozlarının içine kaşık sokma derdine son! Ürün, pratik ve eğlenceli kullanımı sayesinde bal yeme keyfinizi ikiye katlar. Üstelik sadece bal değil; tahin, pekmez, reçel ve çikolata sosu gibi akışkan tüm gıdalar için de bu ürünü kullanabilirsiniz. Dağıtıcıyı bal veya benzeri sıvılarla doldurun ve tetiği çekin! İçindeki sıvının ahenkle dışarı aktığını görebilirsiniz. Proithalat Pompalı Balmatik ile hazırladığınız krepleri süsleyebilir ve bitki çaylarınızı tatlandırabilirsiniz. Ayrıca bu ürün sayesinde sıvı gıdaların etrafa damlamasını önleyerek daha temiz sofralarda yemek yiyebilirsiniz.

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3. Çay olmadan olmaz!

Pip Studio Love Bird Demlik ile çay keyfiniz hiç bitmesin! Kuş motifleri, el boyama çiçekleri ve altın yaldız detayları ile oldukça şık görünen bu ürünü çok seveceğinize eminiz. Ürün; modern tasarımı ile kahvaltı sofralarınıza eşsiz bir dokunuş yapar. Kaliteli malzemelerden üretilen bu demlik, sunumu renklendirmenin yanı sıra çayı lezzetlendirmeye ve sıcak tutmaya da yardımcı olur. Bu sayede çayın kokusunu ve aromasını olabilecek en saf haliyle bardaklarınıza taşıyabilirsiniz.

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4. Bu yumurtalık bir harika!

Yumurta, yüksek doyuruculuğu ve mükemmel lezzeti ile Türk kahvaltısının demirbaşı sayılır. Bu yüzden hemen hemen herkesin kahvaltı sofrasında en baş köşede yer alır. Haliyle "Yumurta olmadan asla kahvaltı yapamam." diyorsanız sizi N Aturlik Yumurtalık 4'lü Set ile tanıştıralım. %100 çam ağacından yapılmış yüksek kaliteli yumurtalık, haşlanmış yumurtaları servis etmeye yarar. Üst kısmındaki iki girinti yumurta soymayı çocuk oyuncağı haline getirir. Haşlama yöntemi ile pişirdiğiniz yumurtalarınızı bu ürün sayesinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca üst kısmındaki daha büyük olan göze soyduğunuz yumurta kabuklarını koyabilir ve böylece can sıkıcı kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

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5. Bu ürün, kahvaltı sofranızın yıldızı olacak!

Konu kahvaltı sofrası oldu mu dopdolu bir peynir tabağı hazırlamaktan daha güzel ve göz doyurucu başka bir seçenek düşünemiyoruz. Bu doğrultuda sizin de FLK Home & Dekor Bambu Peynir Tabağı'ndan memnun kalacağınıza eminiz. Set halinde sunulan bu ürünün içerisinde çatal, bıçak, spatula ve bambu sunum tabağı bulunuyor. Bambu sunum tabağı, sofranıza doğallık ve yalın bir görüntü katıyor. Tabağınıza favori peynirlerinizi doldurun ve eşsiz lezzetin tadını çıkarın! İsterseniz salam, pastırma, kuru kayısı, ceviz ve badem gibi gıdaları peynirlerin yanına ekleyerek sunumunuza renk katabilirsiniz.

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6. Estetik ve doğallık bir arada!

Bambu ürünlerinin porselenle buluşması, yabana atılmayacak derecede estetik bir algı oluşturdu. Bambum Lalin Bambu Kapaklı Kahvaltı Seti de bambu ve porselen buluşmasını çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Set; 6 kapak, 6 küçük tabak ve 1 tepsiden oluşuyor. Tahin ve pekmez gibi tatlılarınızı ya da kahvaltı soslarınızı minik tabaklara koyabilirsiniz. Ahşap tepsiye ise kahvaltı tabaklarınızı yerleştirebilir ve masanıza kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca ürünün kapaklı tasarımı sayesinde kaselerinizin içindeki yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

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7. Aman dikkat! Bu fincan takımına aşık olabilirsiniz!

Sıradan çay bardaklarından sıkıldınız mı? Aryıldız 2'li Porselen Çay Fincan Seti, sizi klasikleşmiş ince belli çay bardaklarından kurtarmaya geliyor. Fincan, sıra dışı formu ve çiçekli desenleriyle muazzam bir görünüme sahip. Baharı simgeleyen bu fincan takımı sayesinde sofranıza şık bir görünüm kazandırabilirsiniz. Çay keyfini daha etkileyici bir hale getirebilir ve misafirlerinize güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu fincanların geniş bir ağıza sahip olması da çay içmeyi daha kolay bir hale getirir.

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8. Türk kahvaltısına Amerikan servislerini getiriyoruz

Suplaların yani Amerikan servislerinin faydaları saymakla bitmiyor. HOMENIVA El Yapımı Lüx Örme Hasır Bambu Amerikan Servis Supla da masa dekorunu zenginleştirmesinin yanı sıra masa örtüsünün kirlenmesini engelliyor. Bu Amerikan servis, yemek sırasında dökülen kırıntıların örtüye bulaşmasını ve tava izi oluşmasını engelliyor. Bambu ağaçlarından yapılan bu ürün, kahvaltı sofranıza ayrı bir ambiyans katıyor. Ayrıca kaselerin altına yerleştirildikleri için yiyeceklerin ısısının korunmasına da yardımcı oluyor.

Sucuklu yumurtadan çay bardağına kadar tüm yiyecek ve içeceklerinizi güvenle üzerine koyabileceğiniz bu güzel ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. Kalabalık sofralarda kahvaltı yapmak daha güzel!

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Klasik kahvaltı sofralarından sıkıldınız mı? Sofralarınızı ve sunumlarınızı daha göz alıcı mı kılmak istiyorsunuz? O halde sizin için seçtiğimiz Pierre Cardin Holly 6 Kişilik Kahvaltı Takımı'na bayılacaksınız! Pembe ve beyaz rengin hakim olduğu bu takım, sofranıza güzellik katar. Üstelik takım, fincandan reçelliğe kadar uzanan zengin ürün listesiyle sizi ayrı ayrı malzeme alma derdinden de kurtarır. 6 kişilik olması ise kalabalık geçen kahvaltı saatlerini daha güzel ve anlamlı kılar. Ayrıca her parça birbiriyle uyumlu olduğu için masanın üzerinde karmaşık bir görüntü oluşmaz.

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10. Tek kişilik mutluluk

Tek başına kahvaltı yapanlar bu ürüne bayılacak! Woodkent Premium Kahvaltılık Iroko Tabldot, tek kişilik kahvaltı sunumları için ideal. Toplam 5 bölmeden oluşan bu ürünün içerisine farklı kahvaltı çeşitlerini sığdırabilirsiniz. Iroko ağacından yapılan ürün oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Anlayacağınız bu ürünle uzun yıllar kahvaltı yapabilirsiniz. Ancak tamamen doğal olan tabldotu kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Ürünü kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamamalısınız. Kahvaltınızı yaptıktan sonra ürünü sert olmayan bir süngerle temizleyebilir ve suyla duruladıktan sonra kurumasını bekleyebilirsiniz.

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