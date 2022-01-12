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  4. Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

12.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinin başında geliyor. Bir de üşenmeyip mükellef bir sofra hazırladığımızda bu öğün daha da güzel oluyor. Biz de görür görmez vurulacağınıza emin olduğumuz şık ve kullanışlı kahvaltılık ürünleri sizler için listeledik. Gelin, kahvaltı masalarınızı güzelleştirecek ürünleri birlikte inceleyelim.

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Öncelikle "Neden kahvaltı yapmalıyız?" sorusuna cevap verelim. Vücudumuz uyurken bile çalışmaya devam eder ve bu süre içinde besin öğelerinin hepsini tüketir. Sabah neredeyse boş bir mideyle uyandığımız için de mutlaka kahvaltı yapmamız gerekir. Çoğu zaman bu öğünü bir poğaçayla ya da simitle geçiştirmeye çalışsak da iyi bir kahvaltı yapmadığımızda vücudumuz güçten düşmeye başlar. Peki, bu öğünü nasıl daha güzel ve pratik bir hale getirebiliriz? İşte, cevabı...

1. Kahvaltılıklarınız kapalı ve güvende dursun

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

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Kahvaltıda zeytin, peynir ve reçel gibi pek çok gıdayı tüketiyoruz. Haliyle her gün bu kahvaltılıkları sofraya taşımak ve sonrasında saklamak işkenceye dönüşebiliyor. Peki; neredeyse tüm kahvaltılık ürünleriniz, farklı bölmelerde fakat tek bir kabın içinde ve kapalı bir şekilde dursun istemez miydiniz? Cevabınız "Evet!" ise EW's Kitchenware Şeffaf 6'lı Kapaklı Kahvaltılık tam size göre. Bu ürün sayesinde her şeyi tek tek taşımak zorunda kalmazsınız. Bütün bölmelere düzenli bir şekilde yerleştirdiğiniz kahvaltılık malzemeleri hızlı bir şekilde servis edebilirsiniz.

Pratikliği ve şıklığı bir arada sunan bu harika ürünle tanışmak için tıklayın!

2. Bal yemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Proithalat Pompalı Balmatik ile bal kavanozlarının içine kaşık sokma derdine son! Ürün, pratik ve eğlenceli kullanımı sayesinde bal yeme keyfinizi ikiye katlar. Üstelik sadece bal değil; tahin, pekmez, reçel ve çikolata sosu gibi akışkan tüm gıdalar için de bu ürünü kullanabilirsiniz. Dağıtıcıyı bal veya benzeri sıvılarla doldurun ve tetiği çekin! İçindeki sıvının ahenkle dışarı aktığını görebilirsiniz. Proithalat Pompalı Balmatik ile hazırladığınız krepleri süsleyebilir ve bitki çaylarınızı tatlandırabilirsiniz. Ayrıca bu ürün sayesinde sıvı gıdaların etrafa damlamasını önleyerek daha temiz sofralarda yemek yiyebilirsiniz.

Sunumunuza ayrıcalık katacak Proithalat Pompalı Balmatik'e şans vermek için tıklayın!

3. Çay olmadan olmaz!

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Pip Studio Love Bird Demlik ile çay keyfiniz hiç bitmesin! Kuş motifleri, el boyama çiçekleri ve altın yaldız detayları ile oldukça şık görünen bu ürünü çok seveceğinize eminiz. Ürün; modern tasarımı ile kahvaltı sofralarınıza eşsiz bir dokunuş yapar. Kaliteli malzemelerden üretilen bu demlik, sunumu renklendirmenin yanı sıra çayı lezzetlendirmeye ve sıcak tutmaya da yardımcı olur. Bu sayede çayın kokusunu ve aromasını olabilecek en saf haliyle bardaklarınıza taşıyabilirsiniz.

Modern ve gelenekseli aynı potada eritmeyi başaran Pip Studio Love Bird Demlik'i incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. Bu yumurtalık bir harika!

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Yumurta, yüksek doyuruculuğu ve mükemmel lezzeti ile Türk kahvaltısının demirbaşı sayılır. Bu yüzden hemen hemen herkesin kahvaltı sofrasında en baş köşede yer alır. Haliyle "Yumurta olmadan asla kahvaltı yapamam." diyorsanız sizi N Aturlik Yumurtalık 4'lü Set ile tanıştıralım. %100 çam ağacından yapılmış yüksek kaliteli yumurtalık, haşlanmış yumurtaları servis etmeye yarar. Üst kısmındaki iki girinti yumurta soymayı çocuk oyuncağı haline getirir. Haşlama yöntemi ile pişirdiğiniz yumurtalarınızı bu ürün sayesinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca üst kısmındaki daha büyük olan göze soyduğunuz yumurta kabuklarını koyabilir ve böylece can sıkıcı kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

Masanıza ayrı bir hava kazandıracak N Aturlik Yumurtalık 4'lü Set'e bir şans vermek için tıklayın!

5. Bu ürün, kahvaltı sofranızın yıldızı olacak!

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Konu kahvaltı sofrası oldu mu dopdolu bir peynir tabağı hazırlamaktan daha güzel ve göz doyurucu başka bir seçenek düşünemiyoruz. Bu doğrultuda sizin de FLK Home & Dekor Bambu Peynir Tabağı'ndan memnun kalacağınıza eminiz. Set halinde sunulan bu ürünün içerisinde çatal, bıçak, spatula ve bambu sunum tabağı bulunuyor. Bambu sunum tabağı, sofranıza doğallık ve yalın bir görüntü katıyor. Tabağınıza favori peynirlerinizi doldurun ve eşsiz lezzetin tadını çıkarın! İsterseniz salam, pastırma, kuru kayısı, ceviz ve badem gibi gıdaları peynirlerin yanına ekleyerek sunumunuza renk katabilirsiniz.

Ürünü incelemek için tıklayın!

6. Estetik ve doğallık bir arada!

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Bambu ürünlerinin porselenle buluşması, yabana atılmayacak derecede estetik bir algı oluşturdu. Bambum Lalin Bambu Kapaklı Kahvaltı Seti de bambu ve porselen buluşmasını çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Set; 6 kapak, 6 küçük tabak ve 1 tepsiden oluşuyor. Tahin ve pekmez gibi tatlılarınızı ya da kahvaltı soslarınızı minik tabaklara koyabilirsiniz. Ahşap tepsiye ise kahvaltı tabaklarınızı yerleştirebilir ve masanıza kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca ürünün kapaklı tasarımı sayesinde kaselerinizin içindeki yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

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7. Aman dikkat! Bu fincan takımına aşık olabilirsiniz!

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Sıradan çay bardaklarından sıkıldınız mı? Aryıldız 2'li Porselen Çay Fincan Seti, sizi klasikleşmiş ince belli çay bardaklarından kurtarmaya geliyor. Fincan, sıra dışı formu ve çiçekli desenleriyle muazzam bir görünüme sahip. Baharı simgeleyen bu fincan takımı sayesinde sofranıza şık bir görünüm kazandırabilirsiniz. Çay keyfini daha etkileyici bir hale getirebilir ve misafirlerinize güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu fincanların geniş bir ağıza sahip olması da çay içmeyi daha kolay bir hale getirir.

Çay fincanı takımına ihtiyacınız varsa Aryıldız 2'li Porselen Çay Fincan Seti'ni satın almak için tıklayın!

8. Türk kahvaltısına Amerikan servislerini getiriyoruz

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Suplaların yani Amerikan servislerinin faydaları saymakla bitmiyor. HOMENIVA El Yapımı Lüx Örme Hasır Bambu Amerikan Servis Supla da masa dekorunu zenginleştirmesinin yanı sıra masa örtüsünün kirlenmesini engelliyor. Bu Amerikan servis, yemek sırasında dökülen kırıntıların örtüye bulaşmasını ve tava izi oluşmasını engelliyor. Bambu ağaçlarından yapılan bu ürün, kahvaltı sofranıza ayrı bir ambiyans katıyor. Ayrıca kaselerin altına yerleştirildikleri için yiyeceklerin ısısının korunmasına da yardımcı oluyor.

Sucuklu yumurtadan çay bardağına kadar tüm yiyecek ve içeceklerinizi güvenle üzerine koyabileceğiniz bu güzel ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. Kalabalık sofralarda kahvaltı yapmak daha güzel!

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

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Klasik kahvaltı sofralarından sıkıldınız mı? Sofralarınızı ve sunumlarınızı daha göz alıcı mı kılmak istiyorsunuz? O halde sizin için seçtiğimiz Pierre Cardin Holly 6 Kişilik Kahvaltı Takımı'na bayılacaksınız! Pembe ve beyaz rengin hakim olduğu bu takım, sofranıza güzellik katar. Üstelik takım, fincandan reçelliğe kadar uzanan zengin ürün listesiyle sizi ayrı ayrı malzeme alma derdinden de kurtarır. 6 kişilik olması ise kalabalık geçen kahvaltı saatlerini daha güzel ve anlamlı kılar. Ayrıca her parça birbiriyle uyumlu olduğu için masanın üzerinde karmaşık bir görüntü oluşmaz.

Pierre Cardin Holly 6 Kişilik Kahvaltı Takımı'nı incelemek için tıklayın!

10. Tek kişilik mutluluk

Kahvaltı düşkünlerinin kalbini çalacak hem kullanışlı hem şık kahvaltılık ürünler

Tek başına kahvaltı yapanlar bu ürüne bayılacak! Woodkent Premium Kahvaltılık Iroko Tabldot, tek kişilik kahvaltı sunumları için ideal. Toplam 5 bölmeden oluşan bu ürünün içerisine farklı kahvaltı çeşitlerini sığdırabilirsiniz. Iroko ağacından yapılan ürün oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Anlayacağınız bu ürünle uzun yıllar kahvaltı yapabilirsiniz. Ancak tamamen doğal olan tabldotu kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Ürünü kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamamalısınız. Kahvaltınızı yaptıktan sonra ürünü sert olmayan bir süngerle temizleyebilir ve suyla duruladıktan sonra kurumasını bekleyebilirsiniz.

Zahmetsiz ve iştah açıcı bir kahvaltı vadeden Woodkent Premium Kahvaltılık Iroko Tabldot'u derinlemesine incelemek için tıklayın!

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