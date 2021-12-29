Kahvaltı sofralarına farklı tarifler arayanlara! Mis gibi fırında yumurta içerisinde patates tarifi

Bu yemek yalnızca kahvaltılarda değil, çay saatlerinde ikramlık olarak veya yanına bir salata ile akşam yemeği sofralarında bile çok sevilecek türden bir lezzete sahip. Klasik yumurtalı patates tariflerinin dışına çıkıp yumurtayı bir de fırında denemek ister misiniz? Öyleyse karşınızda, fırında yumurta içerisinde patates tarifi...
MALZEMELER
2 adet orta boy patates
1 adet küçük baş soğan
3 adet yumurta
1/2 çay kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
5-6 dal dereotu
5-6 dal maydanoz
HAZIRLANIŞI
Soğan ve patatesleri yıkayıp kuruttuktan sonra kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Yeşillikleri de ince ince kıyın.
Doğradığınız patates ve soğanları bir kaseye alıp yeşillikleri ekleyin, hepsini beraber zeytinyağı ve tuzla iyice harmanlayın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt koyduktan sonra malzemeleri içine alın. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-30 dakika arası, kontrollü bir şekilde pişirin.
Tarifi vazgeçilemez hale getiren kısmı, patateslerin tane tane kalması. Bu yüzden çok fazla pişirmeyin. Pişirdikten sonra fırından alıp bir süre dinlenmeye bırakın.
Ayrı bir kapta yumurtaları pul biber, karabiber ve tuz ilavesiyle tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.
Çırptığınız yumurtaların üzerine pişmiş olan patatesleri ekleyip karıştırın.
Fırın kabının tabanını ve kenarlarını tereyağı ile iyice yağladıktan sonra malzemeleri içine ekleyin. 180 derecelik fırına verin. Çatal yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin.
Fırın tepsisini bir ara çıkarıp rendelenmiş kaşar peynirlerini yumurtanın üzerine serpin ve tekrar fırına verin.
Yumurtanın üzeri hafif renk alana kadar pişirin. Pişme süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz.
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