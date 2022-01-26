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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Tokat pağacı

26.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz ucuyla baktığınızda poğaça tarifi gibi dursa da bu bir Tokat pağacı tarifi... Ekmekten daha çıtır kıvamı ile kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti... Üzerine bir de tereyağı, bal ve reçel sürerseniz tadından yenmez. Bu şahane lezzetin, üzeri için hazırladığımız yoğurtlu sosu kendini ekmekten ayıran en önemli özelliği. Peki, Tokat pağacının en lezzetlisi nasıl yapılır? Gelin, hep beraber inceleyelim.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Tokat pağacı

Tokat'a ait sayısız tattan biri olan Tokat pağacı, yöre halkının özellikle kahvaltılarda çok sık ve severek tükettiği lezzetlerin başında geliyor. Görünüşü ile pideye benzeyen tadı ile de ekmeği andıran Tokat pağacı, ikisinden de farklı bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bir gün yolunuz Tokat'a düşerse Tokat pağacını yemeden geri dönmeyin. Tokat'a gidemeyenler için o güzel lezzetin tarifini sizin için hazırladık. İşte, lezzet meraklılarını Tokat'a ışınlayacak Tokat pağacı tarifi...

TOKAT PAĞACI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı kuru maya

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre azaltıp artırılabilir.)

  • 3 çay bardağı un

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

  • Yoğurma kabına ılık süt koyup maya ekleyerek karıştırın.

  • Eritilmiş tereyağını, kabartma tozunu ve tuzu da ilave edin.

  • Hamurun çok iyi mayalanması için sütün ılık olmasına özen gösterin.

  • Daha sonra unu yavaş bir şekilde ekleyerek hamurunuzu iyice yoğurun.

  • Hamurun kıvamının, kulak memesi yumuşaklığında olmasına dikkat edin, gerekirse un ekleyebilirsiniz.

  • İstenilen kıvama gelen hamurun ağzını kapatın ve mayalanması için ılık bir ortama bırakın.

  • 40 dakika kadar bekleyen hamur mayalanacak.

  • Mayası gelen hamuru 3 ya da 4 adet olacak şekilde büyük parçalara bölün.

  • Her parçayı 3 cm kalınlığında yuvarlak daireler şeklinde açın.

  • Açtığınız hamurların üzerini nemli bezlerle örtün ve beş dakika bekletin.

  • Bu arada bir kasede yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı karıştırın.

  • Dinlenen hamurlarınızın üzerine bastırmadan yoğurtlu karışımınızdan sürün.

  • Son olarak elde ettiğiniz hamurlarınızın üzerine çatalla çizikler atın.

  • Tokat Pağacı parçalarını önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık olarak yirmi dakika pişirin.

  • Ilıyınca istediğiniz çeşnilerle birlikte sunabilirsiniz.
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