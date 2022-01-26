Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Tokat pağacı

Tokat'a ait sayısız tattan biri olan Tokat pağacı, yöre halkının özellikle kahvaltılarda çok sık ve severek tükettiği lezzetlerin başında geliyor. Görünüşü ile pideye benzeyen tadı ile de ekmeği andıran Tokat pağacı, ikisinden de farklı bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bir gün yolunuz Tokat'a düşerse Tokat pağacını yemeden geri dönmeyin. Tokat'a gidemeyenler için o güzel lezzetin tarifini sizin için hazırladık. İşte, lezzet meraklılarını Tokat'a ışınlayacak Tokat pağacı tarifi...

TOKAT PAĞACI TARİFİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre azaltıp artırılabilir.)

3 çay bardağı un

ÜZERİ İÇİN

1 çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

HAZIRLANIŞI