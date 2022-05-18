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Kahvaltıda mutlaka yapın! Çok kolay ve lezzetli patates tost tarifi

18.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları ne yesem diye saatlerce düşünüyor olabilirsiniz. Bazen yenilecek yiyecek bulmak oldukça zor olabiliyor. Eğer klasik kahvaltı yapmaktan sıkıldıysanız ve yeni bir lezzet arıyorsanız patates tostunu mutlaka yapmalısınız. Her evde olan malzemeler ile kolayca yapacağınız bu tost tarifini deneyince hep yapmak isteyeceksiniz.

Kahvaltıda mutlaka yapın! Çok kolay ve lezzetli patates tost tarifi

Patates her çeşidiyle gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Oldukça lezzetli olan patates kızartma olarak da kahvaltılarda sıklıkla kullanılıyor. Ancak kızartmanın zararları ve yapmanın daha uzun zaman alması nedeniyle başka tariflere yönelmiş olabilirsiniz. Evde kolayca yapacağınız patates tost tarifi oldukça doyurucu. Bu tarif kahvaltı yapmayı sevmeyenlere bile kahvaltıyı sevdirecek kadar lezzetli.

PATATES TOST TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)
  • 3 adet orta boy patates
  • Tuz

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Yapılışı

  • Patates tostunun harcı için ilk olarak yumurta ve tuzu derince bir kapta çırpın.
  • Daha sonra rendelenmiş kaşar peyniri ve rendeleyip iyice suyunu sıktığımız patatesi ekleyin.
  • Malzemeleri güzelce karıştırın.
  • Tost makinasını ısıtın. Makinanız kademli ayarlı ise orta ayarda pişirebilirsiniz, eğer değil ise zaten bir ayarlama yapmamıza gerek olmayacaktır.
  • Tost makinasının üzerine pişirme kağıdı yerleştirin, bu tostun makinaya yapışmadan ve eşit şekilde pişmesini sağlayacak.
  • Pişirme kağıdının üzerine tüm tost malzemesini dökün ve üzerini pişirme kağıdı ile kapatarak tost makinasının kapağını kapatın.
  • Tostunuz yaklaşık 10-15 dakika içerisinde pişecektir.
  • Tostunuz piştikten sonra kağıdı açın ve dilimleyin.
  • Sıcak sıcak servis edebilirsiniz, çay ve kahvaltılık zeytin, peynir, domates, salatalık ile harika olacaktır.


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