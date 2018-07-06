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Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Her sabah simit tüketenlerden misiniz? Ya da doğal diye bebeğinize bal mı yediriyorsunuz? O zaman yanlış yoldasınız...

Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Simit

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Simitin o güzel tadını veren besin şüphesiz ki susamdır. A, C ve E vitaminleri yönünden zengindir ancak oldukça yağlıdır. Dolayısıyla her gün simit tüketmek gereğinden fazla yağı vücudunuza depolamak demektir. Aynı zamanda her gün karbonhidrat tüketmek de doğru bir beslenme şekli değildir. Kilo artışına neden olan simit alerjik yapıda olanlar için de tehlikelidir; ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, tansiyon problemi gibi sorunlara yol açabilir.

Keten tohumu

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Kolesterol, kabızlık gibi sağlık problemlerine iyi gelen keten tohumu aslında tüketilirken son derece dikkat edilmelidir. Kan şekerini hızlıca düşürme etkisi vardır ve diyabet hastalarına önerilmez. Özellikle rahim ve yumurtalık kanseri olan kişiler kesinlikle doktor kontrolünde tüketmelidirler.

Bal

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Son derece sağlıklı ve besin değeri açısından güçlü bir doğal kaynaktır fakat 1 yaş altındaki bebekler kesinlikle tüketmemelidirler. Nedeni ise arıların bal yapmak için kullandığı botulizm bakteri sporlarının sindirim sistemi yeterince gelişmemiş bebeklerde zehirlenmeye yol açabilecek olması.

Ekinezya

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Ekinezya bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, iltihap giderici ve aynı zamanda yara iyileştirici özelliğine sahiptir. Faydalı bir bitki olmasına rağmen MS ve verem hastaları kullanmamalıdır. Ekinezya kullanıldığı zaman bazı yan etkiler gösterebilir: Baş ağrısı, halsizlik, bulantı, mide ağrısı, kabızlık ve döküntü gibi... Sekiz haftadan daha uzun süre kulllanılmamalıdır çünkü daha uzun kullanımı bağışıklık sistemini baskıladığını ortaya çıkarmıştır.

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