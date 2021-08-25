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Kahvaltıların yeni gözdesi: Avokadolu yumurta tarifi

25.08.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avokado oldukça nötr bir tat olması nedeniyle hem tatlı hem de tuzlu tariflerde karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemde sosyal medyanın favori lezzetlerinden biri olan avokado, kahvaltıların yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor. Gün boyu tok tutan avokado diyet listelerindeki yerini de her geçen gün sağlamlaştırıyor. Sizler için avokadonun tadını arttıracak besleyici bir kahvaltı tarifi hazırladık.

Kahvaltıların yeni gözdesi: Avokadolu yumurta tarifi

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Zengin, bereketli ve leziz olan bu öğün ünlü şair Cemal Süreya’nın da dediği gibi “Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.” Sağlam yapılan bir kahvaltı gün boyu enerjik ve mutlu olmanızı sağlar. Sizlerle besin değeri yüksek ve tok tutan bir tarif paylaşıyoruz.

AVOKADOLU YUMURTA TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 yumurta
  • Bir demet ot
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber tozu
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 100 gram yumuşak peynir
  • 1 avokado
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 domates
  • 1/2 limon
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HAZIRLANIŞI

  • Yumurtaları süt, su ve mısır nişastası ile çırpın. Tuz ve karabiber ekleyin. Tavaya biraz yağ koyun ve orta-yüksek ateşte ısıtın.
  • Yumurta kütlesinin üçte birini tavaya dökün ve omlet katılaşana kadar pişirin. Tüm omleti ters çevirin ve diğer tarafta kızartın. Kalan karışımla tekrarlayın.
  • Avokadoyu soyun. Eti küpler halinde kesin ve kararmaması için limon suyu dökün. Otları ince doğrayın. Domatesi dilimleyin. Avokadoya peynir ve otlar ile birleştirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Avokado karışımını her omletin üzerine eşit şekilde yayın. Onları yuvarlayın ve daha küçük parçalar halinde kesin.
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