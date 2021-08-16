YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Klasik cheseecake tariflerinden sıkılanlara özel! Damakları ferahlatacak: Avokadolu cheseecake tarifi

Klasik cheseecake tariflerinden sıkılanlara özel! Damakları ferahlatacak: Avokadolu cheseecake tarifi

16.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremsi yapısı ve besin değeri yüksek olması nedeniyle avokado, tüm dünyada tüketilen gıdaların başında geliyor. Uzun yıllar boyunca sadece Meksika meyvesi olarak kabul edilen avokado, son 10 yıldır gurme lezzetlerin bir numaralı tatlandırıcısı olmaya başladı. Özellikle nötr tadı sayesinde tuzlu ve tatlı yemeklerde kullanılan avokadoyla hiç tahmin etmeyeceğiz bir tarif veriyoruz.

Klasik cheseecake tariflerinden sıkılanlara özel! Damakları ferahlatacak: Avokadolu cheseecake tarifi

İtalyan mutfağı tüm dünya ülkelerindeki restoranları sayesinde bilinirliğini her geçen gün arttıyor. Tiramisu ve pizzanın en lezzetli haline ev sahipliği yapan İtalyan mutfağı bir de cheesecakeleriyle bir hayli popüler. Limonlu, frambuazlı, çikolatalı klasik tariflerin dışında çıkarak sizlerle avokadolu cheesecake tarifini paylaşıyoruz. Ön yargılarınızı yıkıp bu lezzetin tadına vardığınızda bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

AVOKADOLU CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

Hamur için;

  • 200 gram tereyağı
  • 3 çay kaşığı esmer şeker
  • 1 muz
  • 2 bardak un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/3 çay kaşığı tuz

Krema için;

  • 400 gram krem peynir
  • 2 olgun avokado
  • 1 adet lime
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Yumuşatılmış tereyağını şeker, tuz ve kakao tozu ile karıştırın. Muzu soyup çatalla ezin. Şeker-kakao karışımına ekleyin. Sonrasında ise limon suyuyla karıştırılmış kabartma tozunu ilave edin. Unu yavaş yavaş ekleyin ve hamur sertleşmeye başlayana kadar yoğurun. Hamuru 8 mm kalınlığa kadar açın ve ardından bir fırın tepsisine yerleştirin ve kenarlarını oluşturun. Fırın kağıdı serdiğiniz tepsinizin üzerindeki cheesecake tabanını 200 derece sıcaklıkta 30-40 dakika pişirin. Fırından çıkarttıktan sonra hamuru soğumaya bırakın.
  • Krema için doğranmış avokado ile limon suyunu blenderdan geçirin. Pudra şekeri ve krem peyniri karışıma ekleyin ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.
  • Soğuyan kekin üzerine kremayı eşit şekilde yayın. Hazırlanan cheesecake kıvamına gelmesi için birkaç saat buzdolabına dinlendirin.
30 gün boyunca günde bir adet avokado tüketirseniz vücudunuzda neler olur?30 gün boyunca günde bir adet avokado tüketirseniz vücudunuzda neler olur?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
PARTNERKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdiKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Kahve tiryakileri mutfağa! Püf noktasına şaşıracaksınızKahve tiryakileri mutfağa! Püf noktasına şaşıracaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

İlk soruda seyirci jokeri yanılttı! Kenan İmirzalıoğlu da şaşırdı

İlk soruda seyirci jokeri yanılttı! Kenan İmirzalıoğlu da şaşırdı

Cimilli İbo'dan acı haber! Covid-19'a yakalanmıştı

Cimilli İbo'dan acı haber! Covid-19'a yakalanmıştı

Tavla oynarken bikinisini gösterdi! Bikini küçük geldi

Tavla oynarken bikinisini gösterdi! Bikini küçük geldi

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.