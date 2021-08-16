Klasik cheseecake tariflerinden sıkılanlara özel! Damakları ferahlatacak: Avokadolu cheseecake tarifi

İtalyan mutfağı tüm dünya ülkelerindeki restoranları sayesinde bilinirliğini her geçen gün arttıyor. Tiramisu ve pizzanın en lezzetli haline ev sahipliği yapan İtalyan mutfağı bir de cheesecakeleriyle bir hayli popüler. Limonlu, frambuazlı, çikolatalı klasik tariflerin dışında çıkarak sizlerle avokadolu cheesecake tarifini paylaşıyoruz. Ön yargılarınızı yıkıp bu lezzetin tadına vardığınızda bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

AVOKADOLU CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

Hamur için;

200 gram tereyağı

3 çay kaşığı esmer şeker

1 muz

2 bardak un

2 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/3 çay kaşığı tuz

Krema için;

400 gram krem peynir

2 olgun avokado

1 adet lime

3 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

Yumuşatılmış tereyağını şeker, tuz ve kakao tozu ile karıştırın. Muzu soyup çatalla ezin. Şeker-kakao karışımına ekleyin. Sonrasında ise limon suyuyla karıştırılmış kabartma tozunu ilave edin. Unu yavaş yavaş ekleyin ve hamur sertleşmeye başlayana kadar yoğurun. Hamuru 8 mm kalınlığa kadar açın ve ardından bir fırın tepsisine yerleştirin ve kenarlarını oluşturun. Fırın kağıdı serdiğiniz tepsinizin üzerindeki cheesecake tabanını 200 derece sıcaklıkta 30-40 dakika pişirin. Fırından çıkarttıktan sonra hamuru soğumaya bırakın.

Krema için doğranmış avokado ile limon suyunu blenderdan geçirin. Pudra şekeri ve krem peyniri karışıma ekleyin ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Soğuyan kekin üzerine kremayı eşit şekilde yayın. Hazırlanan cheesecake kıvamına gelmesi için birkaç saat buzdolabına dinlendirin.



