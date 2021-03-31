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30 gün boyunca günde bir adet avokado tüketirseniz vücudunuzda neler olur?

Seray Üstün Seray Üstün
31.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülen avokadoyu düzenli olarak tüketmeniz durumunda vücudunuzda neler değişebileceğini hiç merak ettiniz mi?

30 gün boyunca günde bir adet avokado tüketirseniz vücudunuzda neler olur?

Son yılların popüler meyvesi avokado bütün sağlıklı tariflerin içerisinde kendisine yer buluyor. Son yıllarda ülkemizde de son yıllarda yaygınlaşan bu mucizevi meyve, hem tatlılara hem de tuzlulara çok yakışıyor. “Bunun tadı yok” diyenlerin aksine hemen hemen her öğünde tüketilebilen avokado en sağlıklı meyveler arasında bir numaraya yerleşiyor. Düzenli olarak avokado tüketmek vücudunuza yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri olarak kabul ediliyor. 30 gün boyunca her gün 1 adet avokado yerseniz vücudunuzda nelerin değişebileceğini araştırdık ve yazdık. İşte bu meyveyi düzenli olarak tüketmenin faydaları…

BÖBREKLER DAHA VERİMLİ ÇALIŞIR

Avokado, bol miktarda potasyum içerir. Bu sayede böbrek fonksiyonlarınızı iyileştirir. Böbrek rahatsızlıkları yaşayan kişilerin tedavilerinin yanında avokado tüketmesi iyi bir alternatif olacaktır.

NEFESİ TAZELER

Avokadonun antibakteriyel özelliğe sahip olduğunu çoğu kişi tarafından az bilinen bir özelliktir. Bu özelliğiyle avokado ağız içerisindeki bakterileri temizler ve nefesi tazeler.

GÖRÜŞÜ İYİLEŞTİRİR

Avokado, vücutta karotenoid seviyesini arttırır. Bu sayede görüşü iyileştirir. Görme fonksiyonlarını daha iyi bir hale getirmek için her gün bir adet avokado tüketmek önemli bir detaydır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Avokado, zengin içeriği sayesinde virüs ve enfeksiyonlarla savaşırken bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sistemini güçlendiren avokado hastalıklara karşı gizli bir silahtır.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Yüksek tansiyon hastaları gündelik hastalarında oldukça zorlanır. Bol miktarda potasyum ve lutein içeren bu meyve, vasküler hastalıklarla mücadele etmek için birebirdir.

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KARACİĞERİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR

Karaciğer, kandaki kimyasalların seviyelerini düzenler. Dolayısıyla düzgün bir şekilde çalışması çok ama çok önemlidir. Her gün bir adet avokado yemek, karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

KİLO VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR

Yapılan araştırmalar, avokadonun kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini doğruluyor. Zengin içeriği sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayan bu harika meyve, sindirim sisteminini de düzenliyor.

KANSERDEN KORUNMA ÜZERİNDE ETKİLİDİR

Kanserle mücadele konusu söz konusu olduğunda sağlıklı ve dengeli beslenme önemli bir detaydır. Sitotoksik özelliğe sahip olan bu meyve, kanserojen hücreleri öldürerek hastalığın büyümesini engelleyebilir.

DAHA PARLAK VE CANLI BİR CİLDE KAVUŞMAK

Avokado tüketmek kadar bu meyve ile yapılan maskelerde cilt sağlığı üzerinde etkilidir. Avokado, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde cildi besler ve çok daha parlak bir görünüme kavuşulmasını sağlar.

EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİR

Bu meyve, antioksidan ve analjezik özellikleri sayesinde eklem ağrılarını hafifletir.

KONSANTRASYONU ARTTIRIR

Konsantrasyonunu toplamakta zorluk çekenler için avokado şifalı bir meyvedir. Yapılan araştırmalar, avokadonun beyin gelişimini ve bilişsel aktiviteleri desteklediğini kanıtlıyor.

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