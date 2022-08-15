Kahvaltının aranan lezzeti: Nefis açma tarifi, Açma nasıl yapılır?

Açma farklı farklı çeşitleriyle hem kahvaltıda hem de öğlenleri sık sık yeniliyor. Yanında sıcak sıcak çay ile bambaşka bir lezzete kavuşan açmayı evde yapmayı denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tarif ile istediğiniz pofuduk ve yumuşacık açmaları kendi ellerinizle yapabilirsiniz. Yapacağınız açma hem sizin hem de ailenizin favorisi olacak.

AÇMA TARİFİ

Malzemeler

2,5 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı şeker

1 paket kuru maya

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı tuz

2 adet yumurta (sarısı üzerine)

8 su bardağı un

1 çay kaşığı (tepeleme)mahlep

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı (ayırmış olduğunuz)

Yapılışı

Derin bir kaseye ılık süt, kuru maya ve toz şekeri ekleyin, karıştırın. Üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika mayanın aktif olması için kenarda bekletin.

Ardından sıvı yağı ekleyin.

Yumurta beyazlarını ekleyin.

Son olarak mahlep, un ve tuzu ekleyin. Elinize yapışmayacak türden bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üstünü nemli bir bezle kapatıp mayalanması için 1 saat kadar bekletin.

Mayaladığınız hamurdan, açmalarınızın olmasını istediğiniz büyüklüğe göre iki şerit alarak ikisini de rulo haline getirin.

İki hamuru birbirine dolayın ve açma şeklini verin.

Şekil verdiğiniz açmaları fırın tepsisine alın ve üzerine yumurta sarılarını sürün. 15 dakika tepsi mayası için kenarda bekletin.

Alt-üst ayarlı fansız fırının orta kısmında 190 derecede 30 dakika kadar açmaların üzeri ve altı kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!



