Kahvaltının yeni yıldızı: Kruvasan sandviç akımı sosyal medyada popüler oldu! Kruvasan sandviç nedir, nasıl yapılır? Kruvasan sandviçin pratik tarifi...

Kruvasan sandviçler, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin pratik ve leziz bir seçenek. Kahvaltıda yeni tatlar denemek isteyenler için, hem şık hem de pratik bir seçenek. Klasik kahvaltıdan sıkılanlar için kruvasan sandviç trendi, sofralara modern ve lezzetli bir dokunuş getiriyor.

KRUVASAN SANDVİÇ NEDİR?

Kruvasan aslında Fransız mutfağının klasiklerinden, kat kat tereyağlı bir hamur işi. Ama işin içine peynir, yumurta, avokado, hindi füme ya da pastırma gibi malzemeler girince olay bambaşka bir boyuta taşınıyor. Tatlı versiyonları bile var: içi labne, çilek ve bal dolu olanlar özellikle kahveyle birlikte mükemmel gidiyor.

NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Görselliğiyle sosyal medyada göz dolduruyor

Zengin içeriğiyle klasik tosttan sıkılanlara yepyeni bir alternatif sunuyor

Hem evde hem dışarıda kolayca hazırlanabiliyor

Birçok kişi hafta sonu kahvaltılarını bu sandviçlerle süslerken, bazı mekanlar artık menülerinin baş köşesine kruvasan sandviçleri koyuyor. Yanına buzlu latte ya da taze sıkılmış portakal suyu eklendi mi, kahvaltı keyfi tam oluyor.

EVDE YAPMAK DA ÇOK KOLAY

Marketlerde satılan sade kruvasanlarla kendi sandviçinizi yapabilirsiniz. İç malzemesi tamamen damak zevkinize kalmış. Dilerseniz sıcak tavada hafif ısıtarak eriyen peynirli bir versiyon yapabilir ya da taze roka ve krem peynirle ferah bir lezzet yakalayabilirsiniz.