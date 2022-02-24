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Kahvaltıya sıcak ve lezzetli bir dokunuş: Susamlı pişi

24.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Börekten kurabiyeye, ekmekten poğaçaya lezzetiyle herkesi hayran bırakan hamur işleri, Türk mutfağının demirbaş lezzetleri arasında yer alır. Kahvaltıda, çay saatlerinde çokça tüketilen hamur işi kızartmalar, özel günlerde ve davet sofralarında da yer verilen lezzetlerden. Bu tarifler arasında pazar kahvaltılarını süsleyen pişi, yediden yetmişe herkes tarafından sevilir.

Kahvaltıya sıcak ve lezzetli bir dokunuş: Susamlı pişi

Kahvaltı sofraları için taze taze, sıcacık kızartılarak hazırlanan pişi çeşitlerini evde yapmak oldukça kolay! Evinizde çoğu zaman bulunan malzemeler kullanarak hazırlayabileceğiniz pişiyi susamla birleştirerek evdeki herkesin gönlünü kazanabilirsiniz. Siz de içine yağ çekmeyen, dışı çıtır, içi yumuşacık susamlı pişi tarifini bir an önce denemelisiniz. Malzemeleri hazırlayın hemen tarifin detaylarına geçelim.

SUSAMLI PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

HAMUR İÇİN

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 2,5 su bardağı un

  • Yarım tatlı kaşığı tuz

  • Yarım tatlı kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 paket instant maya (11 gram)

HAMURU BULAMAK İÇİN

  • 5 yemek kaşığı susam

  • Süt

HAMURU KIZARTMAK İÇİN

  • Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Un dışında kalan bütün malzemeleri yoğurma kabının içerisine alın.

  • Karışımı iyice karıştırarak mayanın çözünmesini sağlayın.

  • Ardından unu karışıma yavaş yavaş ilave edin ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

  • Hamur ele yapışmaz hale gelince kabın üstünü streç film veya temiz bez ile kapatarak mayalanması için 1 saat kadar bekletin.

  • Dinlenen hamurun havasını iyice çıkarmak için çok az daha yoğurun.

  • Daha sonra hamuru 10 eşit parçaya ayırın.

  • Böldüğünüz parçaları elinizle yuvarlayın ve beze haline getirin.

  • Yuvarladığınız hamurların üst bölümünü ilk önce süte sonra da susama batırın.

  • Bezeleri tezgahın üzerine alarak bir merdane yardımıyla yaklaşık çay tabağı büyüklüğünde açın.

  • Geniş bir tencerenin içerisine sıvı yağ dökerek iyice ısıtın.

  • Yağ iyice kızdıktan sonra bezeleri teker teker yağın içerisine atarak kızartın. Burada tencerenizin büyüklüğüne göre bezeleri iki ya da üç adet olacak şekilde de atabilirsiniz.

  • Tencere içerisinde pişen pişilerin üzerine bir kaşık yardımıyla kızgın yağı hızlı hızlı atın. Bu işlem pişilerin kabarmasını sağlayacak.

  • Kabaran pişilerin diğer yüzünü çevirerek aynı işlemi uygulayın.

  • Pişilerin her iki tarafı da iyice kızarınca servis tabağına alarak sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun!


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Pişi Tarifi
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