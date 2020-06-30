Kahve Falında Ağaçkakan Görmek

Kahve falında görülen sembollerden birisi olan ağaçkakan; çok konuşan, ona verilen sırları tutamayan bir insanın etrafta olduğu şeklinde yorumlanır. Ağaçkakanlar gagalarını kullanarak ağaç kabukları altında kendilerine yemek ararlar. Son derece sert gagaları ile oldukça hızlı vuruşlar yapabilirler. Falda çıkan ağaçkakan da aynı bu şekilde fazla konuşan ve konuşmalarından çevresindekilerin rahatsız olup olmayacağını düşünmeyen bir insandır. Bu genel anlam ağaçkakanın diğer nesneler ile birleşmesi durumda değişiklik gösterir.
Kahve falında iki tane ağaçkakan görmek fal sahibinin arkasından konuşan iki kişinin varlığını gösterir. Bu iki insan kafa kafaya vermiş fal sahibinin dedikodusunu yapmaktadırlar. Yaptıkları dedikodu gelecekte büyük zararlar doğuracak bir konu üzerinde olabilir. Ağaçkakan fal sahibinin etrafında ona zarar verebilecek insanlardan uzak durmasını öğütler.
Bu sembol fal sahibinin büyük işler başaracağını söyler. Ağaçkakan boş boğazlı insanlara işaret ettiği gibi, çok çalışmaya da yorumlanır. Fal sahibi işinde başarılı yerlere gelecektir ve gelecek olduğu bu mevkiye kendi çabaları ile ulaşacaktır. Çalışmak, çabalamak ve kendini geliştirmek fal sahibinin iş yaşamındaki temel kurallarıdır. Bu kurallarından vazgeçmediği sürece istekleri de yerine gelecektir.
Kahve falında evinin çatısında ağaçkakan gören kişinin hanesine dışarıdan hasetle yaklaşan birileri var demektir. Bu kişi sürekli fal sahibinin mutluluğunu gözetlemektedir ancak ona zarar verme girişimleri gerçeğe dönüşmemektedir. Fal sahibi bu kişiyi tanıyordur. Yakınında olan, dost bildiği ama aslında diğer yüzü hiç de samimi olmayan bir insandır.
Kahve falında havada uçan ağaçkakan güzel bir haberin geleceğine işaret eder. Bu haber iş yaşamı ya da maddi konulardan birisi ile ilgili olabilir. Kısa süre sonra fal sahibi bu haberi alacak ve karşılığında büyük bir rahatlamaya kavuşacaktır. Fal sahibi uzun süredir işsizse ve iş konusunda bir beklentisi varsa kısa bir süre sonra beklediği iş fırsatı kapısını çalacaktır. Bu fırsatın ardından güzel bir maddi kazanç sağlanacaktır.
Kahve falında ağaçkakan gagası görmek henüz ortaya çıkmayan ama kısa sürede kimliğini gösterecek bir düşmanın varlığına yorumlanır. Bu düşman şimdilik sinsi bir bekleyiş içerisindedir. Ortalığı karıştırmak için fırsat kollayan düşman uygun bir vakit bulduğunda da harekete geçecektir. Fal sahibi böyle bir insanın varlığından şüpheleniyorsa kendisine dikkat etmelidir.
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