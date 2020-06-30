Kahve Falında Ağaçkakan Görmek

Kahve falında görülen sembollerden birisi olan ağaçkakan; çok konuşan, ona verilen sırları tutamayan bir insanın etrafta olduğu şeklinde yorumlanır. Ağaçkakanlar gagalarını kullanarak ağaç kabukları altında kendilerine yemek ararlar. Son derece sert gagaları ile oldukça hızlı vuruşlar yapabilirler. Falda çıkan ağaçkakan da aynı bu şekilde fazla konuşan ve konuşmalarından çevresindekilerin rahatsız olup olmayacağını düşünmeyen bir insandır. Bu genel anlam ağaçkakanın diğer nesneler ile birleşmesi durumda değişiklik gösterir.

Kahve Falında İki Ağaçkakan Görmek

Kahve falında iki tane ağaçkakan görmek fal sahibinin arkasından konuşan iki kişinin varlığını gösterir. Bu iki insan kafa kafaya vermiş fal sahibinin dedikodusunu yapmaktadırlar. Yaptıkları dedikodu gelecekte büyük zararlar doğuracak bir konu üzerinde olabilir. Ağaçkakan fal sahibinin etrafında ona zarar verebilecek insanlardan uzak durmasını öğütler.

Kahve Falında Birinin Başında Ağaçkakan Görmek

Bu sembol fal sahibinin büyük işler başaracağını söyler. Ağaçkakan boş boğazlı insanlara işaret ettiği gibi, çok çalışmaya da yorumlanır. Fal sahibi işinde başarılı yerlere gelecektir ve gelecek olduğu bu mevkiye kendi çabaları ile ulaşacaktır. Çalışmak, çabalamak ve kendini geliştirmek fal sahibinin iş yaşamındaki temel kurallarıdır. Bu kurallarından vazgeçmediği sürece istekleri de yerine gelecektir.