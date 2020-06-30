Kahve falında görülen ahtapot, birden fazla şekilde yorumlanır. Ahtapot yapısı gereği çok kollu bir hayvan olduğu için bu figür, fal sahibinin birden fazla konuda yetenekli olduğu anlamına gelir. Falda görülen ahtapotu olumlu yorumlayanlar olduğu gibi, olumsuz durumları çağrıştırdığını söyleyenler de vardır. Olumlu veya olumsuz yorumlar, fal sahibinin falını kapatırken tuttuğu dileklere ve genel ruh haline göre şekillenir. Eğer fal sahibi aşk hayatıyla ilgili bir dilek tuttuysa ve bir duygusal ilişki içerisinde ise; bu ilişkide çalkantılar yaşanabileceğine, iş hayatıyla ilgili bir dilekte bulunduysa; iş hayatında olumsuzluklarla karşılaşabileceğine yorumlanır.

Kahve falında ahtapot görmek, fal sahibi eğer bir işle meşgulse henüz bu işin sona ermeyeceğine, iş teklifi bekliyorsa olumsuz sonuçlanacağına, ciddi bir yolda ilerleyen ilişkisi varsa bu ilişkinin biraz sarsılacağına işaret eder. Diğer bir taraftan ise fal sahibinin etrafında sürekli onu gözleyen, açığını arayıp kin güden insanların varlığından söz edilebilir.