Kahve falında görülen ahtapot, birden fazla şekilde yorumlanır. Ahtapot yapısı gereği çok kollu bir hayvan olduğu için bu figür, fal sahibinin birden fazla konuda yetenekli olduğu anlamına gelir. Falda görülen ahtapotu olumlu yorumlayanlar olduğu gibi, olumsuz durumları çağrıştırdığını söyleyenler de vardır. Olumlu veya olumsuz yorumlar, fal sahibinin falını kapatırken tuttuğu dileklere ve genel ruh haline göre şekillenir. Eğer fal sahibi aşk hayatıyla ilgili bir dilek tuttuysa ve bir duygusal ilişki içerisinde ise; bu ilişkide çalkantılar yaşanabileceğine, iş hayatıyla ilgili bir dilekte bulunduysa; iş hayatında olumsuzluklarla karşılaşabileceğine yorumlanır.
Kahve falında ahtapot görmek, fal sahibi eğer bir işle meşgulse henüz bu işin sona ermeyeceğine, iş teklifi bekliyorsa olumsuz sonuçlanacağına, ciddi bir yolda ilerleyen ilişkisi varsa bu ilişkinin biraz sarsılacağına işaret eder. Diğer bir taraftan ise fal sahibinin etrafında sürekli onu gözleyen, açığını arayıp kin güden insanların varlığından söz edilebilir.
Kahve falında ahtapot görülen fal sahibinin yakın arkadaşları tarafından ihanete uğrayacağı düşünülür. Özellikle kendine sakladığı sırlarını bu arkadaşları ile paylaşmayı düşünen fal sahibi, sırlarını açığa çıkarmadan önce iki kere düşünmelidir.
Ahtapot figürü eğer kahve tabağında ise aile içerisindeki insanlar karşısında mahcup olunabileceği konusunda fal sahibine uyarı verir. Fal tabağında ahtapot figürü görülen kişi aile bireylerine karşı daha temkinli olmalıdır.
Kahve falında görülen ahtapot kolu, kolların birleşik veya ayrı olmasına göre farklı şekillerde yorumlanır. Kahve fincanında iki tane karşılıklı duran ahtapot görülmesi, duygusal ilişkilerde karmaşıklıkların ortaya çıkacağına işaret eder.
Fincanda görülen ahtapot kolları sarılır vaziyetteyse, yukarıdaki durumun tam tersine ilişkilerde daha yoğun hislere ulaşılacağına, daha güçlü bağlarla tarafların birbirlerine bağlanacaklarına işaret eder.
Falda görülen ahtapot kolları karmakarışık, birbirlerine dolanmış vaziyette ise fal sahibinin yanında bulunan kişilerle tartışma yaşayacağına ve bu tartışmanın hayatında olumsuz sonuçlara yol açacağına delalet eder. Falında karmaşık ahtapot kolları görülen kişi ilişkilerinde daha dikkatli olmalı ve özellikle etrafındaki ilişkiler için herhangi bir şekilde yorum yapmaktan kaçınmalıdır.
Kahve falında görülen ahtapot kolları her zaman olumsuz olarak yorumlanmaz. Falda görülen ahtapot kolları, fal sahibinin kısmetlerinin artacağına, işlerinin yoluna gireceğine, kaçırdığı fırsatları tekrar değerlendirme olanağı yakalayacağına da delalet eder. Aynı zamanda kahve falında ahtapot kolu görmek, fal sahibinin bulunduğu ortamda çok sevildiğinin ve çoğu kimse tarafından örnek alındığının bir göstergesidir.
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