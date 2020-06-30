Kahve Falında Ayak Görmek

Falda ayak görmek genelde hayırlı durumların işaretçisidir. Fal sahibi huzur dolu bir yaşama sahiptir ve gelecekte alacağı kararlar da bu huzurlu ortamın pekişmesine, sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Birtakım kararların alınması esnasında birileri fal sahibinin aklını çelmeyi deneyebilir ama bu durumlarda kişi kendi kalbini dinleyip hareket ederse sürecin sonunda daha da mutlu olacağı bir sonuca ulaşacaktır.

Kahve Falında Bebek Ayağı Görmek

Fal sahibinin hanesine gelecek yeni bir ferdin işaretçisi olarak kabul edilir. Eğer fal sahibi bebek bekliyorsa yakın zamanda müjdeli haberi alabilir ve sevinçten havalara uçabilir.

Bu figür aynı zamanda temizlik ve mutluluğu da simgeler. Kişi hayatında yeni başlangıçlar yapmak istediği bir sürece girebilir. Üzgün olduğu bir süreçte aldığı haberle birlikte birden neşelenebilir ve tüm üzüntüsünü unutabilir.

Kahve Falında Ayak Tabanı Görmek

Bu figür bütün sıkıntıların kısa bir süre içerisinde yok olacağına, kişinin rahata kavuşacağına işaret eder. Fal sahibi kendi işini kurmayı tercih edebilir ve burada elde edeceği başarılarla güzel kazançlarla cebini doldurabilir. Geçmişte çektiği cefaların sefasını süreceği dönemde hayal ettiği şeylere de birer birer kavuşacaktır.