Kahve Falında Ayı Görmek

Falda görülen ayı figürü, fal sahibinin bir düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu kişi sürekli olarak fal sahibiyle uğraşmakta ve ona zarar vermeye çalışmaktadır. Ancak bu düşman fal sahibinden zeki değildir ve onu alt etmeyi başaramayacaktır.

Farklı bir yoruma göre fal sahibi bir dilek tutacak ve bu dilek 41. veya 42. günde gerçekleşecektir. Bu yorumun sebebi ayıların 41 adet dişe sahip olmasıdır.

Ayı figürünün fal tabağında olması, yakın akrabalardan birinin fal sahibinin çekirdek ailesi içinde karışıklık yaratmaya çalıştığı anlamına gelir. Bu kişi aile bireyleri arasındaki dayanışmayı ve birliği kıskanmaktadır.

Kahve Falında Ayı Patisi Görmek

Falda görülen ayı patisi figürü, fal sahibinin uzun zamandır beklediği haberin kısa zaman içinde geleceğini söyler. Bu haberin ardından fal sahibi mutlu ve heyecanlı bir döneme girecektir. Fal sahibinin bir ilişkisi varsa bu ilişki evlilikle sonlanacaktır.

Bu fal aynı zamanda fal sahibinin çok fazla arkadaşı olduğu anlamına da gelir. Arkadaşları, hem iyi hem de kötü günlerinde fal sahibinin yanında olacaklardır.