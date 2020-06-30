Kahve Falında Ayı Görmek

Falda görülen ayı figürü, fal sahibinin bir düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu kişi sürekli olarak fal sahibiyle uğraşmakta ve ona zarar vermeye çalışmaktadır. Ancak bu düşman fal sahibinden zeki değildir ve onu alt etmeyi başaramayacaktır.
Farklı bir yoruma göre fal sahibi bir dilek tutacak ve bu dilek 41. veya 42. günde gerçekleşecektir. Bu yorumun sebebi ayıların 41 adet dişe sahip olmasıdır.
Ayı figürünün fal tabağında olması, yakın akrabalardan birinin fal sahibinin çekirdek ailesi içinde karışıklık yaratmaya çalıştığı anlamına gelir. Bu kişi aile bireyleri arasındaki dayanışmayı ve birliği kıskanmaktadır.
Falda görülen ayı patisi figürü, fal sahibinin uzun zamandır beklediği haberin kısa zaman içinde geleceğini söyler. Bu haberin ardından fal sahibi mutlu ve heyecanlı bir döneme girecektir. Fal sahibinin bir ilişkisi varsa bu ilişki evlilikle sonlanacaktır.
Bu fal aynı zamanda fal sahibinin çok fazla arkadaşı olduğu anlamına da gelir. Arkadaşları, hem iyi hem de kötü günlerinde fal sahibinin yanında olacaklardır.
Ayı kafası dost gibi görünen bir düşmanın varlığına işarettir. Fal sahibi, çok geç olmadan düşmanının gerçek yüzünü görecek ve büyük bir sorunun eşiğinden dönecektir.
Ayı kafası figürü kişinin ailesine sırtını döndüğü anlamına da gelebilir. Bir süredir ailesiyle arasındaki bağı koparmış olan fal sahibi ailesinden birinin yakalanacağı bir hastalık neticesinde ailesine destek olması, ailesi ile arasındaki bağı yeniden güçlendirmesi gerekir.
Fal sahibinin çevresinden birinin bir kumpas hazırlığında olduğu anlamına gelir. Fal sahibi o kişiyle yakın zamanda tanışmıştır veya tanışacaktır. Fal sahibinin çevresinde böyle biri varsa ona dikkat etmesi önerilir.
Farklı bir yoruma göre falında ayı pençesi görülen kişi son zamanlarda arka arkaya hatalar yapmaktadır ve çok geçmeden bu hatalarının farkına varması gerekmektedir.
Kutup ayısı şansın açıklığı ve kısmetlerin bolluğu anlamına gelir. Fal sahibinin yurt dışıyla bir işi olabilir. Yurt dışında yaşayan birinden müjdeli bir haber alabilir, bu kişi aracılığıyla bir işe adım atabilir, iş veya eğitim için yurt dışına çıkabilir. Kişinin yaşayacağı bir olay yer değişikliği yapmasına neden olabilir. Fal sahibi yaşadığı değişikliklere kolaylıkla uyum sağlayacaktır.
Ayakta duran ayı figürü, fal sahibinin hayatında ona zarar vermek için planlar yapan birinin saldırmak için hazır beklediği anlamına gelir. Ancak bu kişi, fal sahibinin kıvrak zekası, olayları erkenden fark etmesi sayesinde bu saldırıdan yara almayacaktır.
Bu simge fal sahibinin haksız olduğu bir konuda aşırı tepki göstereceği anlamına da gelebilir.
Yavru ayı fal sahibinin çok güvendiği kişilerden zarar göreceği anlamına gelir. Fal sahibinin hayatında hiç önem vermediği küçük ayrıntılar bir anda büyük problemlere yol açabilir. Fal sahibi, küçük ayrıntıları göz ardı ettiği için pişmanlık yaşayacak olsa da çok fazla rehavete kapılmadan problemleri çözmeye odaklanmalıdır.
Falda görülen yavru ayı kişinin manevi değeri yüksek bir hediye alacağını da söyleyebilir.
Oyuncak ayı küçük bir tehlikenin varlığını simgeler. Bu tehlike sağlıkla ilgili küçük bir problem veya ufak bir trafik kazası olabilir. Bu kazalar işle ilgili şeyler de olabilir. Fal sahibinin son günlerde biraz daha dikkatli davranması, dalgın olmaması ve yaptığı işleri tekrar tekrar kontrol etmesi önerilir.
Farklı bir yorum ise fal sahibinin haksız olduğu durumlarda yanlış tepkiler vererek yakınındaki insanları kıracağını söyler. Fal sahibi olaylara karşı daha titiz bir tutum sergilemeli, karşısındaki insaların kalbini gereksiz yere kırmaktan kaçınmalıdır.
İçine kapanık bir insan olan fal sahibi özgüveni yüksek bir birey haline gelecektir. Psikolojik problemlerini çözecek, umut ve yaşama isteğiyle dolu bir hayat sürecektir.
Bu fal, fal sahibinin kurduğu dostlukların uzun ömürlü ve sağlam olacağı anlamına da gelebilir. Kişinin dostları ona ailesinden bile daha yakındır.
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