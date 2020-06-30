Kahve Falında Balina Görmek

Kahve falında balina figürü görmek, fal sahibinin hem maddi hem de manevi açıdan çok değerli bir hediye alacağına işaret eder. Kimi yorumlara göre ise fal sahibi kendi evine güzel eşyalar alabilir. Eğer balina figürü, kahve fincanının dip bölümünde çok büyük bir şekilde belirmiş durumdaysa fal sahibi işlerini hızla büyütecek ve hedeflerine olabildiğince kısa sürede ulaşmayı başaracaktır.
Ayrıca fal sahibi kendi çabaları ile çok huzurlu ve konforlu bir hayata kavuşacaktır. Falın tabağın kenarında çıkması halinde ise fal sahibinin gelecek için yapmış olduğu planların gerçekleşmesi noktasında şansı hep açık olacaktır, bereketli günlerin yakın olduğu söylenebilir. Bu noktada fal sahibi bolluk ve bereketle karşılaştığında iyi sonuçlar elde edebilmek ve huzurunun baki olmasını sağlamak için israf etmekten sakınmalıdır.
Eğer balina figürü, tabakta ufak bir şekilde belirdiyse bu da fal sahibinin gün içinde mutluluk verici bir haber alacağına işaret eder. Balina figürünün birkaç tane olması halindeyse fal sahibi sevdiği insanlarla beraber güzel bir işe girişecek ve bu iş sayesinde başarıya ulaşacaktır. Balinanın büyük kuyruklu olması halinde fal sahibi aile yaşantısında önemli değişikliklerle karşı karşıya kalabilir ve bu değişikliklerin sonucunda olumlu şeyler yaşanabilir. Eğer balinayla beraber kahve falında kelebek ya da uğur böceği gibi figürler de bulunuyorsa fal sahibi yeni birisiyle tanışacak ve bu kişiyle başlayacağı ilişki sayesinde hayatına yeni anlamlar yükleyecektir.
Falında balina kuyruğu görülen kişinin hayatında öyle bir insan vardır ki, fal sahibi nereye giderse gitsin her daim onunla birlikte gelmek isteyen, fal sahibi bu durumdan rahatsız olsa bile onun peşini bırakmayı aklının ucundan dahi geçirmeyen bir insandır. Fal sahibi bu durumdan gerçekten büyük rahatsızlık duyuyorsa durumu düzgün ve tatlı bir şekilde anlatmak yerine artık sert bir tavırla belirtmek durumunda kalabilir. Bu sayede söz konusu kişi fal sahibinin duyduğu rahatsızlığı gerçekten anlamış olacak ve fal sahibi de kendisini huzursuz hissettiren bu durumdan kurtulacaktır. Fal sahibi, etrafındaki insanların kendi hayatına bu kadar karışmasına ve müdahalede bulunmasına izin vermemeli, kendi hayatını kendi dilediği şekilde yaşamayı tercih etmelidir.
Ayrıca balina kuyruğu figürü gören fal sahibi bazı maddi sıkıntılar yaşayabilir. Fakat bu sıkıntılar sona erecektir, kişi bir maddi yardım sayesinde huzura kavuşacak ve ekonomik açıdan rahatlayacaktır. Ayrıca eğer fal sahibi eline geçen bu maddi yardımı har vurup harman savurmazsa, güzel ve mantıklı şekilde harcayıp bir kısmını da kenara ayırırsa elindeki birikimle kendisini garanti altına alabilir.
Tüm bunlara ek olarak fal sahibi aşk ayları içine girebilir. Bu yüzden güzel günlerin kapıda olduğunu, ilişkisi olmayan fal sahibi için yeni maceraların yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fal sahibi öylesine güzel günler geçirecek ki kendisini dünyanın en mutlu ve şanslı insanlarından birisi olarak görmeye başlayacaktır.
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