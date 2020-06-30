Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kahve Falında Bulut Görmek

Kahve Falında Bulut Görmek

sebboy sebboy
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kahve falında görülen bulut, genellikle iyi ve olumlu yorumlanan figürlerdendir.

Kahve Falında Bulut Görmek

Kahve falında görülen bulut, genellikle iyi ve olumlu yorumlanan figürlerdendir. Fal sahibinin sıkıntıları günleri geride bırakacağına, güzel ve aydınlık bir döneme gireceğine işaret eder. Falına bakılan kişinin çok istediği bir konuda umutlarını kaybetmek üzereyken dileğinin gerçekleşeceğini gösterir. Faldaki bulut figürü bu dileğin gerçekleşmesine kısa bir sürenin kaldığını gösterir.

Faldaki bulut figürünün kahve fincanında görüldüğü yere göre yorumlanması gerekir. Bulut figürü kahve fincanının orta kısmında ise, fal sahibi sorunlarından kısa bir zaman içerisinde kurtulacak ve feraha kavuşacaktır. Fincanın kenarında görülen bulut figürü ise maddi ya da manevi olarak rahatlayıp huzura kavuşacağını gösterir. Eğer bulut figürü kahve tabağında görüldüyse fal sahibi ailesi ile beraber parasal yönden bir yükseliş ve rahatlama yaşayacaktır.

Ayrıca falda görülen bulut, yanında bulunan diğer figürlere, büyüklüğüne ve rengine göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Faldaki bulut figürü ne kadar büyük ise fal sahibini o derecede bir büyüme, aydınlık ve başarı beklemektedir.

Kahve Falında Bulut ve Yağmur Görmek

Kahve falında bulut ve yağmur görmek, alınan müjdeli bir haber sonrasında sevinç gözyaşları dökmek anlamına gelir. Falına bakılan kişinin alacağı bu güzel haberden sonra bolluk ve berekete kavuşacağını gösterir.

Fal sahibinin hayallerini gerçekleştireceğini gösterir. Maddi sıkıntıları son bulan fal sahibi mutlu ve huzurlu bir döneme girecektir. Ayrıca fal sahibinin umutlarının boşa çıkmadığının göstergesidir.

Kahve Falında Bulut ve Şimşek Görmek

Kahve falında görülen bulut ve şimşek figürleri, fal sahibinin hayal ettiği bir şeyin çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Fal sahibinin kötü günleri geride bırakması ve aydınlığa çıkması an meselesidir.

Aynı zamanda falına bakılan kişinin hedeflediği bir amaç için beklemediği anda aklına gelen bir fikri de simgeler. Bu fikir sayesinde aydınlanacak olan fal sahibinin hayalleri yakın bir zaman içerisinde gerçek olacaktır.

Kahve Falında Kara Bulut Görmek

Kahve falındaki kara bulut figürü çoğunlukla olumsuz bir şekilde yorumlanmaktadır. Fal sahibinin yakını olan birinden hoşuna gitmeyen sözler duyacağını ve üzüleceğini gösterir. Bu bir iftira olabilir ve fal sahibi zor durumda kalabilir.

Ayrıca falına bakılan kişi çalışma hayatında bazı tartışmalar yaşayabilir ve bazı iş arkadaşlarıyla arası açılabilir. Aynı şekilde bu tartışma özel hayatında da gerçekleşebilir. Fal sahibinin sevdiği insanla arasına kara bulutlar girebilir.

Bazı yorumculara göre falda görülen kara bulut uğursuzluk olarak yorumlanır. Fal sahibinin şansı bir anda tersine dönebilir, kötü bir döneme girilebilir.

Diğer tüm yorumlar için kahve falı yorumları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karan tatilde Karan tatilde
PARTNER Ayağını gören şaşkına döndü! Ayağını gören şaşkına döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Doğum gününe özel video!

Doğum gününe özel video!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor! Çilek, muz…

Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor!

Değişik isimler: Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Damağınızı dilinize değdirin... 10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir!

10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir!

Güzel ve havalı Instagram isimleri

Güzel ve havalı Instagram isimleri

PUBG isimleri: Şekilli, havalı ve güzel isimler

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.