Kahve Falında Bulut Görmek

Kahve falında görülen bulut, genellikle iyi ve olumlu yorumlanan figürlerdendir. Fal sahibinin sıkıntıları günleri geride bırakacağına, güzel ve aydınlık bir döneme gireceğine işaret eder. Falına bakılan kişinin çok istediği bir konuda umutlarını kaybetmek üzereyken dileğinin gerçekleşeceğini gösterir. Faldaki bulut figürü bu dileğin gerçekleşmesine kısa bir sürenin kaldığını gösterir.

Faldaki bulut figürünün kahve fincanında görüldüğü yere göre yorumlanması gerekir. Bulut figürü kahve fincanının orta kısmında ise, fal sahibi sorunlarından kısa bir zaman içerisinde kurtulacak ve feraha kavuşacaktır. Fincanın kenarında görülen bulut figürü ise maddi ya da manevi olarak rahatlayıp huzura kavuşacağını gösterir. Eğer bulut figürü kahve tabağında görüldüyse fal sahibi ailesi ile beraber parasal yönden bir yükseliş ve rahatlama yaşayacaktır.

Ayrıca falda görülen bulut, yanında bulunan diğer figürlere, büyüklüğüne ve rengine göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Faldaki bulut figürü ne kadar büyük ise fal sahibini o derecede bir büyüme, aydınlık ve başarı beklemektedir.