Kahve Falında Diş Görmek

Kahve falında beliren bir diş sembolü, genellikle yaklaşan bir üzüntü, hiç beklenmeyen kayıp ya da masraf olarak yorumlanır. Fal sahibi sevdiği, değer verdiği bir kişiyle tatsız anlar yaşayarak gerilecek ya da bir miktar maddi kayıp yaşayacak olabilir. Falında diş görülen kişi bu konular hakkında uyarılmalıdır.
Bazı yorumculara göre ise falda görülen diş, yaşanacak fiziksel bir acının, hastalığın veya ölümün habercisidir. Bu yorumculara göre faldaki diş sembolü kısa bir ömrü simgeler.
Falda birden fazla diş simgesi görülüyorsa fal sahibinin yakın geçmişte edindiği arkadaşlara dikkat etmesi gerektiği öğütlenir. Yine fal sahibine ilişkilerinde bazı tehlikeler olduğu ve herkese güvenmemesi gerektiği hatırlatılır. Fal sahibi özellikle iş hayatında sinsi ve kıskanç bir kişi tarafından kandırılıyor olabilir.
Falda diş fırçalayan bir kimse görülmesi, sıkıntılardan ve sahte dostluklardan arınmaya, çekilen bir diş görülmesi de yine dert ve kederden uzaklaşmaya yorulur.
Eğer diş sembolü kahve tabağında belirdi ise hane içinde yapılacak olan haksız eleştiriler ve dedikodular söz konusu olabilir. Bu noktada fal sahibine sinirlerine hakim olması gerektiği öğüdü verilir.
Eğer kahve falında azı diş görüldü ise düşmanların alt edilmesiyle gelecek büyük bir zafer söz konusudur. Fal sahibine kötü niyetli kişilerin emellerine ulaşamayacağı müjdesi verilebilir.
Birçok falcıya göre alınacak kötü bir habere ve fal sahibinin başına gelecek olumsuz bir duruma işaret eder. Fakat bir kısım yorumcu falda beliren büyük bir dişi, geçmişte yaptığı dedikodu veya fesatlık sebebiyle fal sahibine zarar vermiş bir kişinin yaptıklarından dolayı pişman olması ve fal sahibinden özür dileyeceği şeklinde yorumlar.
Kahve falında görülen diş büyük ve beyaz ise fal sahibinin güzel ve temiz bir haber alarak ailesiyle beraber sevineceği şeklinde yorumlanır. İyi kalpli insanlar ile tanışarak iş ve özel hayatında güzel ortaklıklar yapacağı söylenir.
Kahve falında görülen köklü bir diş, hayata sımsıkı tutunmaya, sıkıntı ve stresten uzaklaşarak feraha çıkmaya, iş hayatında yükselişe yorulur. Fal sahibine zor günlerin geçeği, güçlü ve dirayetli olduğu takdirde neşeye ve keyifli günlere erişeceği söylenir.
Kahve falında diş kökü görmek, fal sahibinin akrabalarının içindeki kötü niyetli bir kişinin varlığına işaret eder. Bir kısım yorumcu ise kahve falında görülen diş kökünü geçmişe dayanan köklü bir üzüntü ya da pişmanlık olarak yorumlarlar. Bu durumda fal sahibi ancak geçmişle yüzleşerek ve yaptığı hatadan dolayı tövbe ederek iç huzura kavuşabilir.
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