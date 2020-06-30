Kahve Falında Diş Görmek

Kahve falında beliren bir diş sembolü, genellikle yaklaşan bir üzüntü, hiç beklenmeyen kayıp ya da masraf olarak yorumlanır. Fal sahibi sevdiği, değer verdiği bir kişiyle tatsız anlar yaşayarak gerilecek ya da bir miktar maddi kayıp yaşayacak olabilir. Falında diş görülen kişi bu konular hakkında uyarılmalıdır.

Bazı yorumculara göre ise falda görülen diş, yaşanacak fiziksel bir acının, hastalığın veya ölümün habercisidir. Bu yorumculara göre faldaki diş sembolü kısa bir ömrü simgeler.

Falda birden fazla diş simgesi görülüyorsa fal sahibinin yakın geçmişte edindiği arkadaşlara dikkat etmesi gerektiği öğütlenir. Yine fal sahibine ilişkilerinde bazı tehlikeler olduğu ve herkese güvenmemesi gerektiği hatırlatılır. Fal sahibi özellikle iş hayatında sinsi ve kıskanç bir kişi tarafından kandırılıyor olabilir.

Falda diş fırçalayan bir kimse görülmesi, sıkıntılardan ve sahte dostluklardan arınmaya, çekilen bir diş görülmesi de yine dert ve kederden uzaklaşmaya yorulur.

Eğer diş sembolü kahve tabağında belirdi ise hane içinde yapılacak olan haksız eleştiriler ve dedikodular söz konusu olabilir. Bu noktada fal sahibine sinirlerine hakim olması gerektiği öğüdü verilir.