Anadolu topraklarında domuzun çok sevilen bir hayvan olmaması yüzünden kahve falında domuz görmek ile ilgili yorumlarda da genelde olumsuz durumlar söz konusu olur. Falında domuz figürü çıkan kişinin gözlerine ihanetle dolu bakışlar atan bazı insanlar olabilir. Ayrıca bu figür, bir insanın fal sahibine kendisini çok sevdirdiğine ama sonrasında onu terk edip gittiğine de işaret eder. Fal sahibi her ne kadar bu kişiyi deliler gibi seviyor olsa bile yaptığı şeyler yüzünden artık ona değer vermeyi bırakacak ve kesin bir kararla bu kişiyi hayatından uzaklaştıracaktır. İçten içe fal sahibinin canı yansa bile kişi kendini üzmeyi bırakmalı ve bir tercih yapıp artık hayatın olumlu yönlerini görmeye başlayarak kendisi için iyi olan şeylere yönelmeye başlamalıdır. Falda domuz figürünün çıkması fesat ve kıskanç kişiliğe sahip insanların varlığına da işaret eder. Bu kişiler diğer insanlar için kötü duygular besler ve ihanet etmeye meyilli bir yapıları vardır. Bu yüzden fal sahibi çevresindeki insanlarla iletişim kurarken dikkatli olmalıdır, bu süreçte düşman kazanmamaya özen göstermelidir. Bu figür, zaten fal sahibinin çevresinde kendisine yetecek kadar düşmanı olduğunu gösterir.

Kahve Falında Domuz Kafası Görmek Fal sahibinin iş yaşantısında başarıya ulaşmak üzere olduğuna işaret eder. Ayrıca fal sahibinin daha önce kenara ayırmış olduğu paranın da beklenenden hızlı bir şekilde tüketileceğinin habercisidir. Bu yüzden fal sahibinin canı sıkılabilir. Bu sıkıntıyla birlikte fal sahibi sonuçlarını düşünmeden bazı sözler edebilir. Bu sözlerle ekonomik sıkıntı bir araya geldiğinde fal sahibinin keyfinin kaçması kaçınılmaz olacaktır. Ama tüm bunlar kişinin pes etmesi için bir sebep değildir. Zira fal sahibi kendine özgü karakteriyle insanların saygısını kazanmayı bilen birisidir. Falında domuz çıkan kişi ile yarışmaya çalışan bir kadın söz konusu olabilir. Bu yüzden fal sahibi bu kadına karşı dikkatli olmalıdır. Ayrıca kişi, devlet dairesinde yapılması pek de kolay olmayan bir işi tanıdıkları sayesinde çok kolay bir şekilde halledebilir. Kahve Falında Domuz Suratı Görmek Fal sahibinin uzun süre önce yaşadığı derin kalp kırıklıklarının etkisinin artık geride kaldığına işaret eder. Daha önce yaşanan tüm bu üzüntüler, fal sahibinin yeni bir insanla tanışması ile birlikte ortadan kalkacak ve yerini huzura ve mutluluğa bırakacaktır. Fal sahibi, tanıştığı bu yeni kişi ile yeni bir aşka yelken açabileceği gibi bu ilişkiden büyük bir dostluk da doğabilir. Fakat hangisi olursa olsun sonunda fal sahibi samimi bir ilişki bulmuş ve bunun sevincini yaşıyor olacaktır.

Ayrıca bu figür fal sahibinin şan ve şöhret sahibi olacağına da işaret eder. Eğer kişi televizyon sektöründe çalışıyorsa kısa bir süre sonra yıldızı parlayabilir. Diğer taraftan küçüklükten bu yana oyunculuk hayalleri kuruluyorsa yakın gelecekte ani bir şekilde güzel bir kariyer başlangıcı yapılabilir. Fal sahibi siyaset alanında kariyer planlıyorsa bu anlamda da güzel bir süreç yaşayabilir. Kahve Falında Domuz Burnu Görmek Fal sahibinin gözünü açması ve dikkatli olması gerektiğine işaret eder. Fal sahibi bu süreçte hep yanlış kişilerin peşinden koşuyor olduğunun farkına varmalıdır. Yaşadığı ilişkilerde yanlış giden pek çok şey olabilir ve bu yüzden fal sahibi kendisini gerçekten mutlu edebilecek, kalbini ve ömrünü adayabilecek insanı gözden kaçırabilir. Bu yanlış ilişkiler asıl mutluluğa engel olacaktır. Kaçırılan fırsatlar yüzünden gelecekte daha büyük pişmanlıklar yaşamamak adına fal sahibi gözlerini dört açıp yanlış ilişkilere son vermeye ve bir yandan da gerçekten seveceği kişiyi görmeye çalışmalıdır. Fal sahibi kendi hırsları ve doyumsuzluğu yüzünden ileride pişman olacağı yanlışların içerisine düşmemelidir. Eğer daha huzurlu ve güzel bir gelecek içinde yaşamak istiyorsa bu arzulardan vazgeçmeli, güzel şeylere odaklanmalıdır. Aksi durumda kalbinin sürekli kırılacağı ve ayrılık acılarıyla dolu bir süreç yaşanabilir.

Kahve Falında Yaban Domuzu Görmek Fal sahibinin etrafında fesat bir insanın olduğuna işaret eder. Bu fesat insan fal sahibini kıskanır. Her ne kadar onun iyiliği için çaba gösteriyor gibi görünse bile gerçek farklıdır ve fal sahibinin kötülüğünü istemektedir. Bu yüzden fal sahibi arkadaşlarına ve çevresindeki diğer insanlara dikkat etmeli, bu tip kişileri kendisinden uzak tutmalıdır. Bu fesat kişinin ana gayesi, fal sahibinin uzun süredir didinip kazandığı bir şeyi elinden almaktır. Ayrıca bu figür fal sahibinin uzun süredir görmediği, hatta ismini dahi unuttuğu bir insanın yeniden hayatına gireceğine işaret eder. Bu kişinin davranışları ani bir şekilde değişecektir ve geçmişten farklı olarak sürekli fal sahibini aramaya başlayacaktır ve fal sahibinin yaşantısında önemli bir yer edinecektir. Buna ek olarak eğer yaban domuzu figürü fincanın taban bölümünde yer alıyorsa haneye uzaktan misafir geleceğini gösterir. Bu misafir yatılı kalacaktır ve ailede maddi sorun varsa bu problemlerin çözülmesine katkı sağlayacaktır. Kahve Falında Erkek Domuz Görmek Eski dönemlerde yaşanıp biten, belki de artık hiç hatırlanmayan bir ilişkiye işaret edebilir. Söz konusu ilişki hiç umulmadık bir anda sürpriz bir şekilde yeniden fal sahibinin karşısına çıkabilir. Bu noktada her iki tarafın da duyguları yeniden alevlenebilir. Eskiden yaşananlar, paylaşılanlar birer birer hatırlanacaktır ve hem fal sahibi hem de onun eski sevgilisi içinde kıpırtılar hissedecektir. Bu güzel hislerin sonucunda ise yeniden güzel bir aşk doğacaktır. Tüm bunlar, hiç beklenmeyen bir anda yaşanacağı için fal sahibi kendini serbest bırakmalı, bir süre arayıştan vazgeçmelidir.