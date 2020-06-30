Kahve Falında Gül Görmek

Ülkemizde kahve falı uzun yıllardır yaşı, cinsiyeti, eğitim seviyesi ve yaşam standartları ne olursa olsun her insanın günlük rutin eylemlerinden biri. Çoğu insan farkında bile olmadan, kahvesini içtikten sonra fincanı tabağa kapatır ve bakacak kimse yoksa da kendisi mutlaka fincanın içinde beliren şekilleri anlamlandırmaya çalışır. Fincanda önce ağızdan ağza yayılarak kalıplaşmış bazı motifler aranır. At murattır denir, yılan dedikodu, ağaç aile... Yazılı ve sözlü kültür ürünlerinde çok sık karşılaştığımız gül motifi de bunlardan biri. Günümüzde artık iç içe geçmiş olan Türk ve İslam kültürünün yansımaları hayatımızın her alanında kendini gösterir. Resimde, mimaride, dokuma ve geleneksel el işlerinde gül motifine çok sık rastlarız. Bu kültür ürünlerinde aşkı, sevgiyi, güzelliği sembolize eden gül, fallarda da aynı anlamlara karşılık gelir. Gül motifi, gerçek anlamının yanı sıra mecazi ve simgesel olarak da pek çok duygunun karşılığıdır. Ruha huzur veren hoş kokusu ve canlı renklerinden hareketle tasavvufta da Hz. Muhammed'in simgesidir. Dini bir sembol olarak gül ayrıca katmerli açmış haliyle Allah'a dönüşü, gonca haliyle Allah'ın birliğini sembolize eder. Bu yüzden dini törenlerde gül suyu kullanılır. Bülbülün güle karşı bitmeyen aşkı masallarda ve şiirlerde de çok sık kullanılan bir anlatımdır.

Kahve Falında Beyaz Gül Görmek Güle, rengine göre de çeşitli sembolik anlamlar yüklenir. Buna göre beyaz gül masumiyetin ve saflığın simgesidir. Kahve falında çıkan beyaz gül de temiz bir aşkın habercisi sayılabilir. Kahve falında beyaz gül çoğunlukla hasretin sona ereceği şeklinde yorumlanır. Bu açıdan ele alındığında fal sahibinin uzun zamandır görmediği bir yakınıyla görüşeceği ya da ondan iyi bir haber alacağı söylenir. Aynı mantıktan yola çıkarak fal baktıran kişi sevdiği kişiden karşılık görecek, teklifine olumlu cevap alacak denir. Beyaz gül, falda çıkan diğer simgeler ve fal baktıran kişinin inançları, hayata bakışı ile birlikte değerlendirildiğinde, etrafa yapılmış ya da yapılacak olan hayırlar ve sevaplar olarak da yorumlanabilir. Kahve Falında Gül Buketi Görmek Kahve falında buket halinde gül görmek akla ilk önce geleneksel kız isteme ve söz-nişan törenlerimizi getirir. Mutlu ve uzun yıllar sürecek bir beraberliğin habercisi olarak yorumlanır. Falına bakılan kişinin sevgilisi varsa evlenme teklifi alacağı, yoksa yeni bir ilişkiye başlayacağı söylenir. Fal baktıran kişi eğer evliyse, eşiyle arasındaki sorunların düzeleceği biçiminde yorumlanır.

Gül buketi ile ilgili yapılan bir diğer kahve falı yorumu ise, fal baktıran kişinin kariyerinde, kutlama gerektiren önemli bir başarı elde edeceği şeklindedir. Bazı fal yorumcuları da gül buketinin, fal sahibinin iş ya da özel hayatında bir süredir devam eden sıkıntıların biteceği, mali sorunların ya da duygusal sarsıntıların son bulacağı yönünde bir işaret olduğunu söyler. Kahve Falında Solmuş Gül Görmek Gündelik hayatta, daha çok beddualarda geçen solmuş gül ifadesi; gençliğin ve güzelliğin yitip gitmesi, masumiyetin kaybedilmesi, umutların tükenmesi, hastalık, kasvet, mutsuzluk, maddi ve manevi kayıplar gibi olumsuz anlamlar içerir. Solmuş gül, kahve falında da bu çerçevede değerlendirilir. Fincanda beliren solmuş gül, fal baktıran kişiye sahip olduğu güce, güzelliğe, zenginliğe fazla güvenmemesi gerektiğini hatırlatır. Bazı kahve falı yorumcuları ise solmuş gülü, fal sahibinin hayatını vakfettiği tüm işlerinde başarılı olacağının, hayırlı evlatlar yetiştireceğinin, ailesinin geçimini sağlayacak ve geleceğini güvence altına alacak yeterli birikimi yapacağının bir işareti kabul ederler.