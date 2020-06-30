Kahve falında kedi görmek, genel manada kötü olaylara yorulur. Fal sahibinin ihanet, nankörlük, arkadan iş çevirme ve çıkarcılık gibi kötü durumlarla karşı karşıya kalacağına işarettir. Fal sahibi arkadaşı, ailesi, sevdiği tarafından ihanete uğrayabilir veya çıkarcı bir dostunun içinde bulunduğu hiç ummadığı bir olaya tanıklık edebilir. Ancak fal yorumları, kedinin nasıl ve ne şekilde görüldüğüne göre değişiklik gösterir. Kahve Falında Kedi Balığı Görmek Falda kedi balığı görmek, daha çok hayırlı bir haberi işaret eder. Yani fal sahibi, her an iyi ve mutlu edici haberlerle karşılaşabilir. Duyacağı haberler, sadece kendisiyle alakalı değil çevresindeki eşi, dostu veya ailesini de ilgilendiriyor olabilir. Ayrıca çevreden iyilik ve huzur bulmak manalarına geldiği de söylenmektedir. Kimi falcılara göre kedi balığı aşk olarak sembolize edilir. Yani fal sahibinin aşk hayatı yakın zamanda hareketlenebilir. Ancak bu aşk sadece partnerler arasındaki ilişki olarak yorumlanmayabilir. Bazen manevi ve dini aşk olarak da açıklanabilir.

Kahve Falında Kedi Gözü Görmek Kedi gözü görmek, sıkıntılar yaşanacağını ifade eder. Daha çok iş hayatında maddi sıkıntıların meydana gelmesi olasıdır. Dolayısıyla fal sahibi, şu zamanlar iş hayatında daha dikkatli davranmalı ve üstlendiği projeleri daha büyük titizlikle tamamlamaya çalışmalıdır. Etrafta fal sahibini çekemeyen ve mutlu olmasını istemeyen insanlar olabilir. Bu insanlar, fal sahibini rakip olarak görürler ve her seferinde yoluna taş koymaya çalışırlar. Eğer kedi gözü tabakta oluşmuşsa, fal sahibinin hanesinde birtakım olumsuz gelişmeler yaşanacağı söylenir. Kahve Falında Kedi Kafası Görmek Genellikle bir uyarı anlamı taşıyan kedi kafası, yapılan iyiliklerin karşılığını bulamamak olarak açıklanır. Beklenmedik insanların olumsuz tavırlarına maruz kalınabilir. Örneğin geçmişte yaşanan kötü bir durum, aynı sebeplerden ötürü tekrar ortaya çıkabilir. Fal sahibinin etrafında kötü niyetli kişiler fal sahibinin içine kapanık bir ruh haline bürünmesine sebep olabilir. Kedi kafası aynı zamanda iş ve okul hayatında ortaya çıkacak rakiplere de işaret eder. Bu tür insanlar, kötülük yapmaya ve fal sahibinin kuyusunu kazmaya çalışıyorlardır.

Kahve Falında Kedi Kulağı Görmek Kedi kulağı, maddi sıkıntı anlamına gelir. Borçları olan fal sahibi borçlarını ödemekte zorlanabilir ve hatta üzerine diğer borçlarını kapatmak için yeni bir borcun altına girebilir. Diğer yorum kıskanç ve rakip kişiler üzerinedir. Fal sahibini çekemeyen ve başarıları karşısında düşmanlık besleyen kimseler olabilir. Bu durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Kedi kulağı fincanın içerisindeyse fal sahibinin başına, tabakta çıkıyorsa aileye veya haneye gelecek kötü bir olaya dalalettir. Her iki durum da kötü ve üzücüdür. Kahve Falında Kedi Patisi Görmek Hayırlı bir fal olarak bilinir. Fal sahibi sevdiği kişilerle iletişimini güçlendirebilir. Başarı basamaklarına tırmanabilir, iş hayatında terfi edebilir. Yakın zamanda aşk haberi alınacağına da yorumlanır. Kimi yorumculara göre kedi patisi aile hayatında gerçekleşecek müjdeli haberlerin sembolüdür. Maddi sıkıntılar son bulabilir ve huzur kapıları açılabilir. Evli kimseler bebek sahibi olabilir ve bekar kişiler de evlilik yolunda adımlar atabilir. Bekar olanların, ayaklarına gelecek kısmetleri reddetmemeleri gerektiğini vurgular.

Kedi patisi, aynı zamanda ailenin ısrarla uyardığı konuları es geçmemenin önemini de açıklar. Kahve Falında Kedi Yavrusu Görmek Zararsız ancak aç gözlü bir insanın varlığı şeklinde yorumlanır. Fal sahibi, yeni bir işe kalkışabilir fakat bu iş onun için hayırlı değildir. Yüze gülen, arkadan iş çeviren insanların çoğalarak fal sahibini söz konusu işle attığı adımlar konusunda yanlış yönlendirebilir. Fal sahibi böyle durumlara karşı temkinli olmalı ve toplum önünde başarılarıyla övünmemelidir. Kedi yavrusu tabakta ise hane halkının arasına yeni bir kişi girecek demektir. Ancak bu kişi, aileye düşmanlık besleyebilir ve büyük bir üzüntüye yol açabilir. Kahve Falında Kedi Kuyruğu Görmek Kahve falında kedi kuyruğu görmek huzura ermenin anlamıdır. Fal sahibinin içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı yeni bir mevkiye gönderileceğini, mütevazi kişiliğiyle sevilen ve sayılan birisi olacağını, para ve kazancın artacağını, takdir edilen ve sevilen bir kişi olacağını, sosyal ve aşk hayatında başarıya ulaşacağını anlatır. İlişkisi uzun engellere uğramadan devam edebilir. Kısacası yol üzerindeki tüm engeller, sıkıntılar ve dertler artık kalkacak ve yeni bir hayata başlangıç yapılacaktır.