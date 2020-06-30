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Kahve Falında Koç Görmek

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kahve telvesinde beliren koç sembolü çoğu zaman olumlu anlamlar taşır. Falında koç görülen kişiye sabırla beklediği bir işten istediği sonucu alacağı müjdesi verilir.

Kahve Falında Koç Görmek

Kahve telvesinde beliren koç sembolü çoğu zaman olumlu anlamlar taşır. Falında koç görülen kişiye sabırla beklediği bir işten istediği sonucu alacağı müjdesi verilir. Fal sahibinin uzun süre önce niyet ettiği ve gönlünden geçirdiği bu dilek hayırlı bir şekilde gerçekleşerek fal sahibine mutluluk getirecektir.

Aynı zamanda kahve falında görülen koç, fal baktıran kişinin eşi, ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sağlam bağlar kurduğunu anlatır. Fal sahibi bu kişilerle arasında zaman zaman sorunlar yaşasa bile bu sorunlar büyümeden tez vakitte çözülecektir.

Koç gerçek hayatta inatçılığıyla bilinen bir hayvandır. Kahve falında koç görülmesi de fal sahibinin inatçı bir kişiliği olduğu şeklinde yorumlanır. Buna göre fal baktıran kişi, güçlüklere rağmen azimle isteklerinin peşinde koşan bir yapıdadır. Bu da kişiyi başarıya götürür ve elini attığı her işten kazançlı çıkmasını sağlar.

Bazı yorumcular ise kahve falında görülen koç simgesini Koç burcundan olan bir kişiye yorarlar. Bu yorumculara göre fal sahibi Koç burcu olan bir kimse ile tanışabilir. Fincandaki koç simgesinin yanında bir de kalp belirmiş ise fal baktıran kişinin Koç burcundan olan biriyle ilişki yaşaması ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenir.

Kahve falında görülen koç simgesi eğer yatar pozisyonda ise fal sahibinin dileğinin gerçekleşmiş olduğu söylenir ve adağı varsa mutlaka adağını yerine getirmesi gerektiği hatırlatılır.

Kahve tabağında beliren koç sembolü, azim ve kararlılık ile hem maddi hem de manevi başarıların fal sahibini beklediği anlamını da taşır. Bu başarılar fal baktıran kişiyi mutlu edeceği gibi ailesini de sevindirecek ve aralarındaki bağı pekiştirecektir.

Kahve Falında Koç Boynuzu Görmek

Eğer kahve telvesinde koç boynuzu belirmiş ise fal sahibine fazla inatlaşmanın kendisini zor duruma sokabileceği hatırlatılır. Özellikle aile büyüklerine karşı saygılı olması ve onların fikirlerine değer vermesi öğütlenir. Zira aile fertleriyle dozundan fazla inatlaşmak fal sahibine zarar verecektir.

Bir kısım yorumcuya göre ise kahve falında görülen koç boynuzu, yaşanılan mekanı değiştirme, taşınma anlamına gelmektedir. Fakat fal sahibi bu dönemde taşınacak ise kendisini çok yormaması ve etrafındaki kişilerden destek alması gerektiği söylenir.

Kahve Falında Koç Başı Görmek

Kahve falında çıkan koç başı destek görmek anlamına gelir. Fal baktıran kişinin telvesinde bir koç başı görüldü ise bu kişinin başının sıkıştığı bir anda ailesinden maddi ve manevi bir destek göreceği söylenir. Bu destek ile kötü günleri atlatacağı ve feraha kavuşacağı yorumu yapılır.

Bazı yorumcular ise falda beliren koç başını fal sahibinin erkek evladı olacağı şeklinde yorumlarlar.

Diğer tüm yorumlar için kahve falı yorumları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

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