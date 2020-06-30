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Kahve Falında Tavşan Görmek

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kahve falında tavşan görmek, fal sahibinin kısa süreli yoğun duygu geçişleri yaşayacağına işaret eder.

Kahve Falında Tavşan Görmek

Kahve falında tavşan görmek, fal sahibinin kısa süreli yoğun duygu geçişleri yaşayacağına işaret eder. Eğer kişinin kendine sakladığı sırları varsa, bu sırlarından dolayı sıkıntılı dönemlerden geçebilir. Fal sahibi, bu sırların etrafındaki insanlar tarafından öğrenilmemesi için, kendini kapana sıkılmış gibi hissederek birtakım yanlışlar yapabilir. Bu yüzden sakladığı sırları var ise bunları kimse ile paylaşmamayı tercih ederek kendini daha güvende hissedebilir.

Kahve Falında Tavşan Kafası Görmek

Kahve falında görülen tavşan kafası, fal sahibinin kendine sakladığı sırların içerisinde hapsolduğu şeklinde yorumlanır. Yakın çevredeki insanlardan, saklanan sırlar yüzünden uzaklaşmamaya dikkat edilmelidir. Eğer bu sırlar ikinci bir kişi ile ilgiliyse konuyu direkt olarak o kişiyle veya yakın bir dost ile paylaşarak iç huzur sağlanabilir.

Kahve Falında Tavşan ve Kalp Görmek

Kahve falında tavşan ve kalp görmek, belki de yıllardır beklenen duygusal mutluluğa kavuşulacağına işaret eder. Aşk hayatında oluşacak hareketlilikler fal sahibini ani duygu değişimlerine sürükleyebilir ve yanlış kararlar verilmesine sebep olabilir. Bu yüzden biraz daha temkinli davranmak faydalı olacaktır.

Kahve fallarında çok sık yan yana görülmeyen tavşan ve kalp sembolleri bir arada görülüyorsa artık platonik aşklara veda edilip, gerçek mutluluklara yelken açılacağı yorumu yapılır.

Kahve Falında Tavşan ve Fare Görmek

Falda yer alan tavşan ve fare figürleri, güzel günlerin yakın olduğu şeklinde yorumlanır. Bu zamana kadar yaşanan tüm sıkıntı ve sorunların yavaş yavaş yok olup, huzur ve mutluluğun daim olacağı anlamına gelir. Falında tavşan ve fare görülen kişi, artık tüm dert ve sıkıntılardan kurtulup refah seviyesini artıracaktır.

Kahve Falında Beyaz Tavşan Görmek

Kahve falında beyaz tavşan görmek, sıkıntılı işlerin sona erip, maddi zorlukların ortadan kalkacağı şeklinde tabir edilir. Aynı zamanda uzun zamandır beklenen haberler hakkında güzel dönüşler alınacağı, bolluğun ve bereketin hayatın her anını güzelleştireceği şeklinde de yorumlanır. Fal sahibini güzel, huzurlu günler beklemektedir.

Kahve Falında Boynuzlu Tavşan Görmek

Kahve falında boynuzlu tavşan görmek, fal sahibinin hayatında karşılaşacağı zorluk ve kıskançlıkları temsil eder. Yakın çevredeki kişiler ile yapılan tartışmalarda daha dikkatli olunmalıdır.

Kahve falında görülen boynuzlu tavşan eğer küçük ise daha farklı bir yorum yapılır. Küçük tavşan daha çok ele geçecek az ama bereketli paraya işaret eder.

Kahve Falında Tavşan Yüzü Görmek

Kahve falında tavşan yüzü görmek, yakın çevresinde sürekli fal sahibini izleyen ve dinleyen biri olduğu şeklinde yorumlanır. Fal sahibi, sürekli açıklarını kollayan bu kişiye dikkat etmeli ve mümkün olduğunca yeterince samimi olmadığı insanlarla çok fazla paylaşımda bulunmamalıdır. Eğer tavşan yüzü kahve fincanın kulp kısmında ise bu kişinin aile içinden olduğu düşünülür.

Kahve Falında Büyük Kulaklı Tavşan Görmek

Kahve falında büyük kulaklı tavşan görmek, kişinin arkasından çok fazla yorum yapıldığını belirtir. Falda görülen tavşanın kulakları küçük ise bu durum sıkıntılı olaylarla yüz yüze kalınacağına işaret eder. Daha sonradan bu sıkıntılı olaylar atlatılacak ve kişi refaha erecektir.

Diğer tüm yorumlar için kahve falı yorumları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

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