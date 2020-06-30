Kahve falında tavşan görmek, fal sahibinin kısa süreli yoğun duygu geçişleri yaşayacağına işaret eder. Eğer kişinin kendine sakladığı sırları varsa, bu sırlarından dolayı sıkıntılı dönemlerden geçebilir. Fal sahibi, bu sırların etrafındaki insanlar tarafından öğrenilmemesi için, kendini kapana sıkılmış gibi hissederek birtakım yanlışlar yapabilir. Bu yüzden sakladığı sırları var ise bunları kimse ile paylaşmamayı tercih ederek kendini daha güvende hissedebilir.

Kahve Falında Tavşan Kafası Görmek

Kahve falında görülen tavşan kafası, fal sahibinin kendine sakladığı sırların içerisinde hapsolduğu şeklinde yorumlanır. Yakın çevredeki insanlardan, saklanan sırlar yüzünden uzaklaşmamaya dikkat edilmelidir. Eğer bu sırlar ikinci bir kişi ile ilgiliyse konuyu direkt olarak o kişiyle veya yakın bir dost ile paylaşarak iç huzur sağlanabilir.

Kahve Falında Tavşan ve Kalp Görmek

Kahve falında tavşan ve kalp görmek, belki de yıllardır beklenen duygusal mutluluğa kavuşulacağına işaret eder. Aşk hayatında oluşacak hareketlilikler fal sahibini ani duygu değişimlerine sürükleyebilir ve yanlış kararlar verilmesine sebep olabilir. Bu yüzden biraz daha temkinli davranmak faydalı olacaktır.