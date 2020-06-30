Kahve Falında Yüz Görmek

Falda yüz figürü görmek, fal sahibinin ruh haline dair işaretler verebilir. Yüz şekline göre farklı yorumlar yapılması mümkündür. Eğer yüz figürü, fincanın dip bölümlerinde yer alıyorsa fal sahibini anlatır. Yüz, neşeli ve gülen bir ifadeye sahipse fal sahibi de alacağı haberle birlikte bu ruh haline bürünecektir. Diğer taraftan falda çıkan yüze bakınca suratı asık, gözyaşlarının göründüğü bir figür söz konusu ise bu durum fal sahibinin ileride canını sıkacak olayların yaşanabileceğine işaret eder. Eğer figür, fincanın kulp bölgesine denk geliyorsa bu sefer fal sahibinin değil de bu kişiye yakın olan birisinin ruh haline ilişkin işaretler alınabilir. Bu noktada fal sahibi son zamanlarda en çok kiminle vakit geçirdiğini düşünürse falın kime işaret ettiğini anlayabilir. Eğer yüz ifadesindeki gözler aşağı doğru bakıyorsa o kişi fal sahibine gönül koymuş olabilir. Yana doğru bakan gözler varsa fal sahibi kıskanılıyor olabilir. Kahve Falında Gülen Yüz Görmek Gülen yüzlü insan figürü, fal sahibinin cesaret edemediği bir iş konusunda birilerinden manevi destek göreceğini ve bu destek sayesinde birtakım işlere girişerek ileriye yönelik çalışıp başarıya ulaşacağına işaret eder. Bu sürecin sonunda fal sahibinin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanacak ve kişi daha mutlu bir şekilde hayatına devam edecektir.

Gülen yüz fincanın dip bölgelerinde yer alıyorsa fal sahibi için kurulacak yuvaya ve bu yuvadaki saadet dolu anlara işaret eder. Eğer fal sahibi bir kadınsa eşinin daha önce hiç kimsenin erişemediği bir başarıya erişeceğine işaret eder. Bu sayede iki tarafın da yüzü gülecek, gergin başlayan süreç sakin devam edip iyi bir finalle sonuca bağlanacaktır. Kahve Falında İki Yüzlü İnsan Görmek Fal sahibinin etrafında olan insanların bu kişi hakkında dedikodu yaptığına işaret eder. Eğer iki yüzlü insan figürü fincanın kulp bölgesinde yer alıyorsa bu durumda fincandan, kişinin yakın arkadaşlarından ya da aile fertlerinden birisinin kendisi hakkında dedikodular yaptığını, fal sahibinin yüzüne gülerken arkasından daha farklı bir tavır sergilediği gibi anlamlar çıkarılabilir. Kişinin özellikle iş yaşantısında dikkatli olması, arkasından çevrilecek işlere karşı önlem alması gerekir. Fincanın alt bölgesinde yer alan figür zarar getirmez, aksine fal sahibine fayda sağlayacak sonuçların oluşmasına uygun bir zeminden söz edilir. Kahve Falında Mutlu Yüz Görmek Fal sahibi, kendisine yakın hissettiği bir insana ani bir atak yapıp güzel bir sürpriz hazırlayarak onu çok mutlu edebilir. Fal sahibi, o kişiyi verdiği bir haberle mutlu edebileceği gibi hazırladığı güzel bir sürpriz sayesinde de sevinmesini sağlayabilir.

Ayrıca fal sahibi arasının soğuk olduğu ama içten içe sevdiği kişiyle barışmak için ilk adımı atan taraf da olabilir. Karşı taraf bu adıma çok sevinecek ve o da durumun iyiye gitmesi için çaba harcamaya başlayacaktır. Kahve Falında Sinirli Yüz Görmek Kısa bir süre içerisinde fal sahibi, kendisini sinirlendirecek bir durumla karşı karşıya kalabilir. İlişkisi olan fal sahibi için bu kızgınlık aşk hayatıyla alakalı olabilirken yalnız fal sahibi içinse uzaktan sevdiği, kalbini kaptırdığı kişi ile alakalı olabilir. Konu aşk hayatı olunca fal sahibi ilk olarak öfkeli, sonra ise üzgün bir ruh haline bürünebilir. Bu noktada dikkatli olup sevdiğini fazla kırmadan hareket etmesi gerekir. Aksi halde geri dönülmez bir yola girilebilir ve daha büyük pişmanlıklar ortaya çıkabilir. Kahve Falında Kızgın Yüz Görmek Fal sahibine birisinin çok kızgın olduğuna veya fal sahibinin birisine çok kızacağına işaret eder. Yaşanacak olay yüzünden kişi çileden çıkabilir ve bu olayın gerçekleşmesine sebep olduğunu düşündüğü kişi ya da kişilere karşı büyük bir kızgınlık besleyebilir. Diğer taraftan fal sahibinin kızılan tarafta olması halinde ona kızan kişi yakın bir akraba ya da bir aile büyüğü olabilir. Fal sahibi karşı tarafın kızgın tavrı karşısında sakin kalmayı başaramazsa bu sefer sert bir tepki de kendisi gösterecektir ve iki tarafın bu öfkeli yaklaşımı ailenin diğer üyeleri üzerinde de olumsuz bir duruma sebep olacaktır. Fakat sonucunda iş tatlıya bağlanacaktır.

Kahve Falında İnsan Yüzü Görmek Falda insan yüzü çıkması genelde fal sahibinin maddi anlamda elinin bollaşacağına işaret eder. Daha az çaba gösterip daha fazla para kazanma şansı elde edilebilir. Ayrıca bu figür, fal sahibinin etrafında yer alan birisinin bir konuda yardıma ihtiyacı olduğuna ama bu talebi bir türlü başkalarına anlatamadığına da işaret eder. Faldaki insan yüzü eğer gülüyorsa bu durum mutluluğa işaret ederken üzgün surat bazı negatif olayların yaşanmasına işaret edebilir. Kahve Falında Erkek Yüzü Görmek Genel olarak kız bebeğin habercisi olabildiği gibi fal sahibinin ele geçireceği gücü ve kuvveti de sembolize edebilir. Bu noktada hayat fal sahibi için her ne kadar güç bir şekilde ilerliyormuş gibi görünse de aslında gelecek daha farklı olacaktır. Kişi kendisini neşeli, eğlenceli, güzel bir hayatın içerisinde bulacak ve artık kendisini daha güçlü hissetmeye başlayacaktır. Arka arkaya yaşanan kötü olaylardan sonra kişi pes etmeden yoluna devam etmeli ki tünelin sonundaki ışığa ulaşabilsin. Kahve Falında Kadın Yüzü Görmek Bu figür güzel günlerin ve mutlu bir hayatın habercisi olarak bilinir. Kadın bol kahkahaya, zarafete, sevince işaret eder. Fal sahibi yakın dönemde kendisini çok sevindirecek bir haber alabilir ve bu haberle birlikte hayatında ciddi bir değişiklik söz konusu olabilir. Kişi maddi açıdan da güçlü bir döneme girecektir ve yatırımlar için son derece verimli sonuçlar almayı başaracaktır. Eğer kadın yüzü üzgün ve asık suratlıysa fal sahibinin başına gelecek bir olaydan kötü bir sonuç çıkabilir.

Kahve Falında Bebek Yüzü Görmek Bu figür saflığı sembolize eder. Fal sahibinin içinde eğer bir huzursuzluk varsa, kafasını meşgul edip canını sıkan bir durum söz konusuysa bu durum kısa süre sonra ortadan kalkacaktır. Fal sahibi içindeki tüm dertleri temizleyip aydınlığa çıkacaktır. İş yaşantısıyla alakalı yeni olumlu gelişmeler yaşanabilir. Aşk yaşantısında da fal sahibini bekleyen birtakım olumlu gelişmelerden söz edilebilir. Eğer fal sahibi bekarsa yakın zamanda kısmeti açılabilir. Fal sahibi evliyse sürpriz bir bebek haberi alabilir., Ayrıca bu figürün olumsuz yorumları da mevcuttur. Hane halkından bir fert işsiz kalabilir. Fakat bu geçici bir durumdur, kısa süre sonra yeni tekliflerle kişinin bahtı açılacaktır. Kahve Falında Yarım Yüz Görmek Fal sahibine bir kişi tarafından zarar verileceğine işaret eder. Eğer yarım yüz figürü tabakta yer alıyorsa bu kişi hane halkından birisi olabilir. Figürün yanında kuş varsa hanedeki kişi fal sahibine kötü bir haber getirebilir. Yarım yüz figürü fincandaysa fal sahibinin çevresindeki bir kişiden kendisini çok üzecek haber ya da haberler alacağına inanılır. Fal sahibi bu noktada ufak sorunları büyütüp kendine zarar verebilir, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

Kahve Falında Hayvan Yüzü Görmek Fal sahibinin çeşitli imkanlara sahip olacağına ve bu imkanları akıllı bir biçimde kullanmayı başarması durumunda güzel bir hayat elde edeceğine işaret eder. Bu imkanların iyi değerlendirilmesi halinde fal sahibi maddi açıdan sıkıntısız ve neşeli bir hayatın sahibi olacaktır. Eğer kulp bölümünde bir hayvan varsa ve gülüyorsa fal sahibinin hayatına pozitif enerji ve sevgi girer. Kızgın ifade varsa fal sahibine kızmış ve ondan özür bekleyen sevgili, eş söz konusu olabilir. Kahve Falında Aslan Yüzü Görmek Bu figür maddiyatla ilişkilendirilir. İlk olarak fal sahibinin maddi kazançla alakalı gelişmeler yaşayacağı ve geçmiş hayatına kıyasla daha kolay para kazanıp rahat bir hayat süreceğine işaret eder. Kişi bu parayı hayırlı ve olumlu işlerde kullanırsa mutluluk seviyesi daha da artacaktır. Ayrıca fal sahibinin etrafında kendisiyle konuşmak isteyen ama buna cesaret edemeyen birisi bulunabilir. Kazancı arttıkça fal sahibinin etrafında sahte dostlar da bitebilir. Bunlara karşı kişinin fazladan dikkat etmesi ve çevresindeki insanları ayıklaması gerekiyor.

Kahve Falında Ayı Yüzü Görmek Fal sahibi için kötü haberler taşıyabilir. Bu figür istemeden fal sahibinin bir yakınını kızdırdığına işaret eder. Bu kişi fal sahibini incitmek istemediği ve ondan gelecek tepkiden çekindiği için bu kırgınlığı kendisiyle paylaşmamış olabilir ama öfkesi içten içe büyümektedir. Çok geç olmadan, bağlar tamamen kopmadan önce fal sahibinin bu konuda duyarlı olup sorunu çözüme kavuşturması faydalı olacaktır. Falda eşya figürü varsa kızgınlığın sebebini anlamaya yardımcı olabilir. Kahve Falında At Yüzü Görmek Fal sahibinin sergilediği olgun tavırlarla iş yerindeki herkesin beğenisini kazandığına işaret eder. Eğer bir ilişkiden çıkılmışsa bu süreçte fal sahibi, ayrılığın sebebini soran kişilerden artık bıkmış olabilir ve bu durum canını sıkabilir. Ayrıca borçlu olunan bir arkadaş varsa fal sahibiyle bu kişi arasında bazı problemler yaşanabilir. Fal sahibi sorunlar karşısında çözüm odaklı yaklaşım sergilemelidir. Kahve Falında Köpek Yüzü Görmek Fal sahibinin çok uzun süredir aradığı bir şeyi bir türlü bulamadığına ve bulunamayan bu şeyin bir arkadaş tarafından fal sahibine hediye edileceğine işaret eder. Buna ek olarak fal sahibi kısa süre içinde hayatıyla ilgili yeni planlar yapacağı günler yaşayacaktır. Aşk hayatında ise daha mutlu ve heyecanlı anların içerisinde yer alabilir. Okul ve iş hayatında negatif olaylar yaşansa da bunların sonu iyi bitecektir.