Kahve Falında Zürafa Görmek

Kahve fincanında beliren zürafa kafası, zürafanın uzun boynundan hareketle olaylara ve kişilere yüksekten, uzaktan bakmak olarak ele alınır ama her yorumcu tarafından farklı biçimlerde yorumlanır. Bazı falcılar bunu; falına bakılan kişinin etrafında olup bitenlerden haberi olmadığı ve bu yüzden gelişmelere müdahale edemeyeceği, bazıları ise olan bitene uzaktan baktığı için daha sağlıklı bir görüş açısına sahip olduğu ve kısa sürede kontrolü ele alabileceği şeklinde yorumlar. Zürafa kafasını falda çıkan diğer şekillerle birlikte değerlendirerek aşk yönünden ele alan falcılar ise, fal baktıran kişinin uzun soluklu bir ilişki arefesinde olduğunu söyler.

Kahve falında görülen bazı simgeler adet, gelenek, görenek, söylenti, efsane, masal, atasözü, deyim, dini inanışlar gibi geçmişten gelen bilgilere dayandırılarak yorumlanır. Bazı simgeler ise, fincandaki şekillerin fal bakan kişide yarattığı çağrışımla anlamlandırılır. Kahve falında beliren zürafa şekli ile ilgili olarak yapılan yorumlar da, zürafanın uzun ve ince boynuyla paralel olarak zarafet, incelik, duygusal hassasiyet ya da duygusal yönden zayıf olma hali çerçevesinde şekillenir.

Kahve Falında Zürafa Boynu Görmek

Zürafa boynu kahve falında hem insani hem de iş ilişkileri ile ilgili olarak uzun bir sürece işaret eder. Bir diğer taraftan da kırılganlık derecesindeki inceliğin işareti sayılır. Fal baktıran kişinin her güzel söze inanıp hemen mutlu olduğu gibi, en ufak bir eleştiri karşısında da moralini kaybedip yılgınlığa kapıldığı şeklinde yorumlanır.

Fal baktıran kişinin meslek hayatı ile ilgili olarak da uzun süren çalışmalarının ödülünü alacağı ve maddi kazançla birlikte çevresinin takdirini kazanacağı söylenir.

Zürafa boynu aynı zamanda uzun süren uyumlu birlikteliklerin de bir sembolü olarak kabul edilir. Bu birliktelik uzun yıllar süren mutlu bir aşk ya da evlilik ilişkisi olabileceği gibi, kişiyi daha üst makamlara ve daha yüksek kazanca taşıyan bir iş ortaklığı da olabilir.

Kahve Falında İki Başlı Zürafa Görmek

Genel olarak bir şeyin çift olması, o şeklin ifade ettiği anlamın bereketine, bolluğuna yorulur. Akademik bir başarıysa çok geniş çapta ses getirecek bir başarı, maddi kazançsa beklenmedik kadar çok kazanç, aşk ise sürprizlerle dolu, katmerli bir mutluluktan söz edilir. Fal baktıran kişiye, elde etmek istediği maddi ya da duygusal hedeflere kendisini çok uzak hissettiği ama aslında hedefe sandığı kadar uzak olmadığı, kısa süre içinde beklediğinden bile fazlasını elde edeceği söylenir.

Her zaman hayırlara yorulan iki başlı zürafa bazı yorumcular tarafından da, fal sahibinin bir yakınından alacağı müjdeli haber olarak yorumlanır.

Diğer tüm yorumlar için kahve falı yorumları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

