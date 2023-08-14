Kahve severler bayılacak: Latte pasta tarifi! Leziz latte pasta nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Latte pasta, kahveli aromasıyla kahve severlerden tam puan alıyor. Pastane ve kafelerde sıklıla rastlanılan latte pasta tarifini evde kolayca yapabilmek mümkün. İşte yedikçe yediren latte pasta tarifinin yapımı ve malzeme listesi.
Latte pastayı sevenler ve ilk defa denemek isteyenler pratik latte pasta tarifini internette araştırıyor. Porsiyonluk hazırlanan bu latte pastaları kutlama, beş çayı veya misafir sofralarında sunabilirsiniz. İşte kolay latte pasta tarifi.
MALZEMELER
Pandispanya için;
5 adet yumurta sarısı
120 gr şeker
180 gr un
5 gr vanilin
6 yemek kaşığı su
1 tatlı kaşığı granül kahve
5 adet yumurta beyazı
70 gr şeker
Kreması için;
900ml süt
100 ml su
100 gram şeker
60 gr un
25 gr nişasta
2 adet yumurta sarısı
5 gr vanilin
1 yemek kaşığı granül kahve
10 gr tereyağı
Üzeri için;
200 gram beyaz çikolata
20 ml krema
70 gram bitter çikolata
Kırık fındık
Ara katmanlar için;
1 su bardağı süt içerisinde eritilmiş kahve
TARİF
Yumurta beyazları bir kap içerisinde çırpılmaya başlanır, bir yandan 70 gr şeker eklenerek devam edilir.
Yumurta beyazı kabararak beyaz bir köpük haline geldikten sonra hazır demektir.
Yumurta sarıları 120 gr şekerle birlikte rengi açılana ve hacimi artana kadar çırpılır.
Üzerine un, vanilin eklenir. Hafifçe karışana kadar çırpılır.
Su içerisine granül kahve çözdürülür ve eklenerek çırpılmaya devam edilir.
Yumurta beyazı yumurta sarısına bir spatula yardımı ile yavaş yavaş eklenir.
Hacmini yok etmeden nazikçe karıştırılır.
Hazırlanan pandispanya yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökülerek 180 derecede 20 dakika pişirilir.
Kreması süt ve vanilya ocağa alınarak kaynatılır.
Bir kaba yumurta, un, nişasta, şeker, kahve ve su eklenerek çırpılır.
Kaynayan süt yavaş yavaş bu karışıma eklenerek sıcaklıkları dengelenir, bütün malzemeler geri ocağa alınarak kıvam alana kadar pişirilir.
Kıvam alan kremaya tereyağı eklenerek soğumaya bırakılır.
Üzeri için çikolatalar benmari usulü eritilir. Beyaz çikolatanın içerisine krema eklenerek çırpılır.
Kek kare kare kesilerek kahveli karışım ile ıslatılır.
Üzerine krema dökülür ve ikinci bir kek kapatılır. Hazırlanan pastanın üzerine beyaz çikolata dökülerek etrafı kaplanır. Kenarları fındığa bulanır. Üzerine bitter çikolata dökülerek şekil verilir.
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