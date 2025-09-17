Kahve severleri üzen haber! Fiyatlar rekor seviyeye yaklaştı

Dünyada en çok tüketilen tarım ürünlerinden biri olan kahve, son aylarda ciddi fiyat artışlarıyla gündemde. New York’ta Intercontinental Exchange’de işlem gören kahve vadeli fiyatları, hem kuraklık hem de ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle rekor seviyelere tırmandı.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇOK YAKIN

NTV'de yer alan habere göre; Arabica kahve vadeli işlemleri, Salı günü pound başına 4,24 dolara kadar çıkarak yedi ayın zirvesine ulaştı. Bu rakam, yılın başlarında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,29 dolara oldukça yakın.

Kahve, ABD’de gıda fiyatlarını sürekli yüksek tutan ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Fiyat artışında, özellikle Starbucks ve Dunkin Donuts gibi büyük kahve zincirlerinin yoğun olarak kullandığı Arabica türü öne çıkıyor. Trump yönetiminin Temmuz ayında Brezilya’dan yapılan ithalata, yeşil kahve dahil yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirmesi, fiyatların yükselişini hızlandırdı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD'deki marketlerde kavrulmuş kahve fiyatları Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 yükseldi.