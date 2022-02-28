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Kahvenin yanına lokum gibi sunum: Portakallı şekerleme tarifi

28.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış günlerinin vazgeçilmez meyvesi portakalın kabukları hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Keki, kurabiyesi derken portakallı şekerlemeyi daha önce hiç denemiş miydiniz? Cevabınız, "Hayır" ise misafirlerinize sunacağınız harika bir atıştırmalık bulduk. Kahvelerin yanında servis edebileceğiniz lokmalık lezzeti denemek ister misiniz?

Kahvenin yanına lokum gibi sunum: Portakallı şekerleme tarifi

Kış aylarında C vitamini deposu portakal, çeşitli tatlarla karşımıza çıkıyor. İçi kadar kabuğu da tüketilmeye uygun olan portakaldan harika şekerlemeler yapılıyor. Üzerine bir de karanfil eklenince aynı zamanda kokusuyla da büyülüyor. Kısa bir süre içinde ev yapımı şekerleme hazırlamak oldukça kolay. Nasıl mı? İşte size en pratiğinden portakallı şekerleme tarifi!

EV YAPIMI PORTAKALLI ŞEKERLEME TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet portakal

  • 1 su bardağı su

  • 5 adet kuru karanfil

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Birkaç damla limon suyu

HAŞLAMAK İÇİN

  • Her aşamada 2 su bardağı su

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN

  • Yarım çay bardağı toz şeker

  • Yarım çay bardağı eritilmiş çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Portakalları bol suda ovalayarak yıkayın. Kağıt havlu yardımıyla yıkadığınız portakalları kurulayın.

  • Portakalların kabuğuna zarar vermeyecek şekilde soyun. Bıçakla çizerek 4 parça şeklinde soyabilirsiniz.

  • Soyduğunuz portakal kabuklarını yaklaşık 1 cm kalınlığında uzunlamasına dilimleyin.

  • Tüm kabuklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

  • Dilimlediğiniz kabukları haşlamak için uygun bir tencereye alın.

  • Tenceredeki portakal kabuklarının üzerine 2 su bardağı suyu ilave edip 10 dakika kadar kaynatın.

  • Kaynayan kabuklara zarar vermeyecek şekilde süzün.

  • Portakalın kabukları acı olduğu için haşlama işleminin birkaç defa tekrarlanması gerekecek. Bu nedenle süzdüğünüz portakal kabuklarını yeniden tencereye alın ve su ilave edip tekrar kaynamaya bırakın.

  • Kaynayan kabukları ikinci kez süzün.

  • Süzdüğünüz portakal kabuklarını tencereye alıp üzerine 1 su bardağı suyu ilave edin.

  • Kokusu ve tadına renk katacak karanfili ve toz şekeri de portakalların üzerine dökün.

  • Portakal kabuklarının parçalanmamasına dikkat ederek karıştırın.

  • Kıvam alıncaya kadar kaynamaya bırakın.

  • Bu aşamaları tatlı şerbeti hazırlamak gibi düşünebilirsiniz. Son olarak limon damlatın ve 2 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alarak yeniden süzün.

  • Portakal kabuklarını şekere bulama işlemine geçiyoruz.

  • İlk olarak pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ızgarayı yerleştirin.

  • Haşlanan kabukları belirli aralıklarla ızgaranın üzerine dizin.

  • Yerleştirdiğiniz tüm kabukları 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletin.

  • Ardından kabuklar tamamen kurumadan toz şekere bulayın.

  • Kabukları sağlı sollu çevirerek şekere daha rahat bulayabilirsiniz.

  • Tüm kabuklar bitince kuruması için bekletin.

  • Portakal kabuklarının bir kısmını da benmari usulü erittiğiniz çikolataya batırabilirsiniz.


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