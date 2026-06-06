Kahveye bir tutam tarçın ekleyin: Faydalarına şaşıracaksınız

Kahve, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca kişinin günlük rutininin vazgeçilmez bir parçası. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığı daha sağlıklı hale getirmenin oldukça basit bir yolu olduğunu belirtiyor: Tarçın eklemek.

Kahve ve tarçının birleşimi, antioksidan bakımından zengin bir karışım oluşturarak metabolik sağlık, kalp-damar sistemi ve sindirim üzerinde çeşitli faydalar sağlayabiliyor. Üstelik tarçının doğal tatlı aroması, ilave şeker ihtiyacını da azaltabiliyor.

TARÇININ VÜCUDA ETKİLERİ NELER?

Tarçın, yalnızca hoş kokulu bir baharat değil. İçeriğinde bulunan ve tarçına karakteristik aromasını veren sinnamaldehit adlı bileşik, sağlık üzerindeki birçok olumlu etkinin temelini oluşturuyor.

Araştırmalar, tarçının kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceğini ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, tarçının tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir beslenme planının parçası olabileceğini belirtiyor.

METABOLİZMAYI DESTEKLEYEBİLİR

Tarçının en çok dikkat çeken etkilerinden biri metabolizma üzerindeki rolü. Uzmanlara göre düzenli ve dengeli tüketildiğinde metabolik faaliyetleri destekleyebilir, kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir ve tatlı isteğinin kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Bu özellikleri sayesinde kilo kontrolünü destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

KALP SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Tarçının LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri kontrolüne destek verebiliyor. Bu etkiler, kalp ve damar sağlığının korunmasına katkı sağlayabilecek faktörler arasında yer alıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATABİLİR

Tarçın, gaz, şişkinlik ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sorunlarının hafifletilmesinde de kullanılabiliyor. Kahveye eklenen tarçının, özellikle hassas mideye sahip kişiler için içeceğin daha kolay tolere edilmesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

ŞEKER İHTİYACINI AZALTABİLİR

Tarçının doğal olarak tatlı bir aromaya sahip olması, kahveye ekstra şeker veya yapay tatlandırıcı ekleme ihtiyacını azaltabiliyor. Bu da günlük şeker tüketimini düşürmek isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.

NE KADAR TARÇIN EKLENMELİ?

Uzmanlar, bir fincan kahveye yaklaşık bir çay kaşığına yakın, ortalama 2 gram toz tarçın eklenmesini öneriyor. Bu miktarın hem güvenli hem de faydalardan yararlanmak için yeterli olduğu belirtiliyor.

KAHVEYİ NE ZAMAN İÇMEK DAHA FAYDALI?

Uzmanlara göre kahvenin en uygun tüketim zamanı, sabah uyanır uyanmaz değil, uyandıktan yaklaşık 30 ila 45 dakika sonrasıdır. Bu yaklaşımın stres hormonları üzerindeki olası etkileri azaltabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca tarçınlı kahvenin öğünlerden sonra tüketilmesinin, yemek sonrası kan şekeri yükselmelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceği ve metabolik kontrolü destekleyebileceği belirtiliyor.

Not: Tarçın ve kahvenin sağlık üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişebilir. Özellikle kronik hastalığı olanların veya düzenli ilaç kullananların beslenme düzenlerinde önemli değişiklikler yapmadan önce sağlık uzmanına danışmaları önerilir.