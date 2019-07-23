Kakalak nedir? Kakalak böceği ile nasıl mücadele edilir?

Tabzon’un Ortahisar ilçesinde bir caddedeki mazgallardan ve rögar kapaklarından yüzlerce kakalak böceği çıktı ve çevredeki dükkanları sardı. Bu kadar böceğin bir anda ortaya çıkması kimilerini korkuturken kakalakların bu baskını haberlere konu oldu. Peki kakalak nedir, nasıl bir böcektir?

KAKALAK NEDİR?

Aslen bir tür hamam böceğidir. Pek çok hama böceği türü gibi sarı ve kahverengi tonlarındadır. 4500 türü olan hamamböcekleri oldukça dayanıklı böceklerdir. Kakalaklar da sert kabukludur ve bu yüzden öldürülmeleri de zordur. Kakalak böceği ile mücadele de özellikle bir istila durumunda ilaçlama şarttır. İlaçlamanın Sağlık Bakanlığı oynaylı ilaçlarla ve uzmanlarca yapılması gerekmektedir.

Hamamböcekleri veya kakalakların vücutları dorso-ventral yassıdır. Ayak ve antenleri uzundur. Çok farklı ortamlara adapte olup yaşayabilir, fakat en çok bina içlerinde nemli ve ılık ortamları tercih eder.

Salgıladıkları feromonlar ve bıraktıkları dışkıları vasıtasıyla diğer hamam böceklerine su ve besin kaynakları ile yuvalarının yerini işaret ederler. Dokunsal ve kimyasal iletişim kurarlar. Yaklaşık 300 milyon yıldır dünya üzerinde yaşamaktadır.

Bazı türleri hiçbir şey yemeden 1 ay aktif yaşayabilir ve sadece posta pulu arkasındaki zamkla beslenerek hayatta kalabilir. Su altında yarım saate kadar boğulmadan yaşayabildikleri görülmüştür. İnsana kıyasla radyasyona 6 ile 15 kat daha dayanıklıdırlar. Bir hamam böceği, kafası olmadan iki hafta yaşayabilir çünkü beyinleri ayaklarındadır fakat başsız bir hamam böceği açlıktan ölecektir.

