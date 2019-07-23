Mynet Trend

Kakalak nedir? Kakalak böceği ile nasıl mücadele edilir?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM  | 23.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

Trabzon’un en işlek caddelerinden birini kakalakların basması haberlere konu oldu. Bunun üzerine mazgalardan çıkan bu kakalakların ne olduğu, nasıl bir böcek olduğu ve bu böceklerle nasıl mücadele edilebileceği arıştırılmaya başlandı. İşte kakalak nedir sorusunun yanıtı.

Kakalak nedir? Kakalak böceği ile nasıl mücadele edilir?

Tabzon’un Ortahisar ilçesinde bir caddedeki mazgallardan ve rögar kapaklarından yüzlerce kakalak böceği çıktı ve çevredeki dükkanları sardı. Bu kadar böceğin bir anda ortaya çıkması kimilerini korkuturken kakalakların bu baskını haberlere konu oldu. Peki kakalak nedir, nasıl bir böcektir?

KAKALAK NEDİR?

Aslen bir tür hamam böceğidir. Pek çok hama böceği türü gibi sarı ve kahverengi tonlarındadır. 4500 türü olan hamamböcekleri oldukça dayanıklı böceklerdir. Kakalaklar da sert kabukludur ve bu yüzden öldürülmeleri de zordur. Kakalak böceği ile mücadele de özellikle bir istila durumunda ilaçlama şarttır. İlaçlamanın Sağlık Bakanlığı oynaylı ilaçlarla ve uzmanlarca yapılması gerekmektedir.

Hamamböcekleri veya kakalakların vücutları dorso-ventral yassıdır. Ayak ve antenleri uzundur. Çok farklı ortamlara adapte olup yaşayabilir, fakat en çok bina içlerinde nemli ve ılık ortamları tercih eder.

Salgıladıkları feromonlar ve bıraktıkları dışkıları vasıtasıyla diğer hamam böceklerine su ve besin kaynakları ile yuvalarının yerini işaret ederler. Dokunsal ve kimyasal iletişim kurarlar. Yaklaşık 300 milyon yıldır dünya üzerinde yaşamaktadır.

Bazı türleri hiçbir şey yemeden 1 ay aktif yaşayabilir ve sadece posta pulu arkasındaki zamkla beslenerek hayatta kalabilir. Su altında yarım saate kadar boğulmadan yaşayabildikleri görülmüştür. İnsana kıyasla radyasyona 6 ile 15 kat daha dayanıklıdırlar. Bir hamam böceği, kafası olmadan iki hafta yaşayabilir çünkü beyinleri ayaklarındadır fakat başsız bir hamam böceği açlıktan ölecektir.

Böylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyorBöylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyor
Bu kez adres Şemdinli! Yine can aldıBu kez adres Şemdinli! Yine can aldı
Yer: Antalya! Avını yerken görüntülendiYer: Antalya! Avını yerken görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kakalak hamamböceği

En Çok Okunan Trend Haberler

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kene Şemdinli'de can aldı

Bu kez adres Şemdinli! Yine can aldı

Akdeniz foku, Antalya'da balık yerken görüntülendi

Yer: Antalya! Avını yerken görüntülendi

Erzurum Kongresi kararları nelerdir? 100. Yılında Erzurum Kongresi’nin önemi!

100. yılında Erzurum Kongresi

17 yıl sonra böbrek nakli olan Cafer Karakaş yeniden hayata tutundu

17 yıl sonra yeniden hayata tutundu!

İstanbul'da esnafın kabusu oldu! Her yerde aranıyor

İstanbul'da esnafın kabusu oldu! Her yerde aranıyor

8 yıl sonra aynı yerde kaza geçiren adam hayatını kaybetti

8 yıl sonra aynı yerde kaza geçiren adam hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.