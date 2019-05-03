Kakava-Hıdrellez Şenliklerine çalgılı davet

Renkli giysileri ve çaldıkları müziklerle cadde cadde gezen Romanların eğlencesine, vatandaşlar da zaman zaman danslarıyla eşlik ediyor.

Roman müzisyenlerden Aşkım Yeşilli, Edirne'de düzenlenecek şenliklere herkesi beklediklerini söyledi.

Müzik yaparak kente gelen turistleri ve vatandaşları Kakava'ya davet ettiklerini belirten Yeşilli, "Kentimize gelecek tüm misafirlerimize kapımız açıktır. Kakava günü Sarayiçi'nde ateşimiz yanacak, müzik yapıp oynayacağız, eğleneceğiz. Bizim için çok önemli. Bizim için kutsal. Kakava günü nehir suyuyla yüzümüzü yıkayıp, dilek dileyeceğiz." dedi.

'ŞENLİKLERE BEKLİYORUZ'

Roman vatandaşlardan Sibel Koç da Kakava'nın Edirne için bir gelenek olduğunu ifade etti.

Kakava hazırlıklarının başladığını anlatan Koç, "Kakava hazırlıklarımız bir hafta önceden başladı. Evlerimizi sıvadık, temizledik. Hafta sonu yapılacak şenlikleri bekliyoruz. Şenlikler geldi ama biz çalışıyoruz. Karton toplayarak evime katkıda bulunuyorum. Şenliklere kadar toplayacağız, Kakava günü eğleneceğiz." şeklinde konuştu.