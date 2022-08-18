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KALAMAR DOLMA: Masterchef kalamar dolması nasıl yapılır? Izgara kalamar dolma tarifi malzemeleri ve yapılışı

18.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef kalamar dolma tarifinin nasıl yapıldığı ve malzeme listesi merak konusu oldu. Masterchef'in yeni bölümüyle ilgiyle takip edilen ana kadro mücadeleri devam ediyor. Şefler, yarışmacılardan kalamar dolması yapmalarını istedi. Izgara kalamar dolma tarifini merak edenler ve denemek isteyenler kalamar dolması tarifinin en pratik ve tam tarifini internet üzerinden sorguluyorlar. İşte üzeri mis gibi kızarmış ızgara kalamar dolma tarifinin yapılışı ve malzeme listesi..

KALAMAR DOLMA: Masterchef kalamar dolması nasıl yapılır? Izgara kalamar dolma tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef'te 2. ekibin kazananlarının belli olmasıyla yeni ekip için ana kadro mücadeleri başladı. Masterchef'in 18 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel kalamar dolması tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler kalamar dolmanın nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Izgara kalamar dolma tarifini denemek isteyenler için kalamar dolması tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

Kalamar-Dolmasi-42

ŞAHANE LEZZET IZGARA KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Tarator sosa bandırılan kalamar, küçük doğranmış sote sebzeler, karides ve rendelenmiş kaşar peyniri ile doldurulduktan sonra ızgarada pişirilerek şahane lezzetteki kalamar dolmasını elde edebilirsiniz.

Kalamar dolması tarifi malzemeler;

  • 4 kalamar
  • 200 gr karides
  • 1 levrek fileto
  • 1 çay bardağı krema
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • Bir tutam maydanoz
  • 3 dal taze kekik
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için;

  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Fesleğen

Marinasyon için;

1 limonun suyu
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı karbonat

Kalamar dolması tarifi yapılışı;

Kalamarları derin bir kaba alın. Üzerine limon suyu, toz şeker ve karbonatı ekleyip 2-3 dakika elinizle yedirin. 3-4 saat üzeri kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakın.

Karides ve levreği haşlayın. Küçük küp şeklinde doğrayın.
Üzerine krema ve ezilmiş sarımsakları ilave edip karıştırın. İnce kıydığınız yeşillikleri, tuzu ve karabiberi ilave edip karıştırın.

Kalamarları yıkadıktan sonra içini bu harç ile doldurun.
Kalamarların ağzını kürdan ile kapatın. Güveç kaplarını hafif yağladıktan sonra kalamarları güvece alın.

Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı paylaştırın. 180 derece fırında 8 dakika pişirin.

Sos malzemelerini 5 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız kalamar dolmalarla birlikte servis yapın.

AFİYET OLSUN!

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kalamar Kalamar Dolması
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