Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar dolması malzemeleri neler?

Ayvalık mutfağında da hazırlanan kalamar dolmasını evde de deneyebilirsiniz. Kalamar dolmasını hazırlamak için gerekli malzemeler arasında baby kalamar, keçi peyniri, taze tarhun otu, taze yeşil soğan, beyaz sirke gibi malzemeler yer alıyor. İşte kalamar dolması tarifi!

KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ

Baby kalamar

Sarımsak

Keçi peyniri

Toz seker

Tuzsuz lor peyniri

Tuz

Taze kekik

Zeytinyağı

Domates

Taze tarhun otu

Yeşil sivri biber

Beyaz sirke

Taze yeşil soğan

IZGARA KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Kalamar dolması yapmak için ise temizlenmiş, doğranmamış kalamarları yıkamakla başlayın. Terbiye için karbonat, toz şeker ve bir adet limon suyunu çukur bir kapta karıştırın, kalamarları ilave edip harmanlayın, hafif ovun. Kalamarları bir gece buzdolabında bekletmeniz önerilir veya üç saat buzdolabında ağzı kapalı bir kapta dinlendirebilirsiniz. Domatesleri küp küp doğrayın, maydanozları ince kıyın. Ardından az zeytinyağı, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Kalamarları kaptan alın ve bacak kısımlarını kesin, yıkayıp kurulayın, geriye kalan dolmalık biber biçimindeki kalamarların içini, hazırladığınız peynirli, domatesli malzeme ile eşit paylaştırarak doldurun. Kalamar dolmasının ağız kısmını kürdan ile kapatın. Kalamar dolmaları üzerine fırça ile sıvı yağ sürüp iyice ısınmış ızgarada arkalı önlü pişirip servis edin. Afiyet olsun...



