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Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar dolması malzemeleri neler?

30.11.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalamar dolmasının nasıl yapıldığı, malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Kalamar dolması, kalamarın iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür. Türkiye'nin Ege Bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yapılır. İşte kalamar dolması tarifi!

Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar dolması malzemeleri neler?

Ayvalık mutfağında da hazırlanan kalamar dolmasını evde de deneyebilirsiniz. Kalamar dolmasını hazırlamak için gerekli malzemeler arasında baby kalamar, keçi peyniri, taze tarhun otu, taze yeşil soğan, beyaz sirke gibi malzemeler yer alıyor. İşte kalamar dolması tarifi!

KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ

  • Baby kalamar
  • Sarımsak
  • Keçi peyniri
  • Toz seker
  • Tuzsuz lor peyniri
  • Tuz
  • Taze kekik
  • Zeytinyağı
  • Domates
  • Taze tarhun otu
  • Yeşil sivri biber
  • Beyaz sirke
  • Taze yeşil soğan

Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar dolması malzemeleri neler?

IZGARA KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Kalamar dolması yapmak için ise temizlenmiş, doğranmamış kalamarları yıkamakla başlayın. Terbiye için karbonat, toz şeker ve bir adet limon suyunu çukur bir kapta karıştırın, kalamarları ilave edip harmanlayın, hafif ovun. Kalamarları bir gece buzdolabında bekletmeniz önerilir veya üç saat buzdolabında ağzı kapalı bir kapta dinlendirebilirsiniz. Domatesleri küp küp doğrayın, maydanozları ince kıyın. Ardından az zeytinyağı, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Kalamarları kaptan alın ve bacak kısımlarını kesin, yıkayıp kurulayın, geriye kalan dolmalık biber biçimindeki kalamarların içini, hazırladığınız peynirli, domatesli malzeme ile eşit paylaştırarak doldurun. Kalamar dolmasının ağız kısmını kürdan ile kapatın. Kalamar dolmaları üzerine fırça ile sıvı yağ sürüp iyice ısınmış ızgarada arkalı önlü pişirip servis edin. Afiyet olsun...


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