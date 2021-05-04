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  4. Kalben'den alkol itirafı! "Beni Rus çiftin arka koltuğunda bulmuşlar"

Kalben'den alkol itirafı! "Beni Rus çiftin arka koltuğunda bulmuşlar"

04.05.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı müzisyen Kalben, yaşadığı bir anısını anlatarak, alkolü bir yıl önce bıraktığını söyledi.

Kalben'den alkol itirafı! "Beni Rus çiftin arka koltuğunda bulmuşlar"

Kalben, Cake Mosq’un sunduğu YouTube programı ‘Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen adlı programda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"KAZAK VE TİŞÖRT ÇALMIŞLIĞIM VAR"

"Üniversitedeyken bir yerden bir kazak, bir yerden de tişört çalmışlığım var. Sırf sistemi, pahalılığı ve zümreciliği ezmeye çalışıyordum. Müdavimi olduğum bir yerden de bir şişe şarap aşırmıştım. Sonra utana sıkıla gidip parasını ödedim. Ben 70-80 yaşına kadar şarkı söylemek istediğim ve bana dokunacağını düşündüğüm için artık alkol almıyorum. Böyle daha mutluyum. Çok sarhoşken güzel bir kulübün önüne yatmıştım, yıldızları izliyordum. Dünya tatlısı bir kadın gelip ‘Size ne oldu?’ dedi. O kadar üzüldüm ki. O olaydan sonra, 1 yıl önce alkolü bıraktım."

"RUS ÇİFTİN ARKA KOLTUĞUNDA BULMUŞLAR"

2019’da bir iş için Moskova’daydık. Akşam yemeğinde çok içmiştim. Lokantadan biraz hava almam lazım diyerek çıktım. Beni saatler sonra restorandan 800 metre uzakta, Rus bir çiftin arabasının arka koltuğunda bulmuşlar. Bizim hiç arabamız olmadı. Sarhoşken gidip çocuklukta özlemini duyduğum bir şeyi yaşamışım.”

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Kalben
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