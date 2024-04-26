Survivor'da Aleyna'nın Sercan'la dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu! İzleyicilerden tepki yağdı

Kavga ve kaos'un hiç bitmediği Survivor All Star'ın son bölümlerine Sercan'ın Aleyna'ya yakın tavırları damga vurdu.

Sercan sezonun başında Yunus Emre'yi Aleyna konusunda uyarmış ve onu "ilgi manyağı" olarak nitelendirmişti.

Konseyde zaman zaman tartışmalar yaşayan Aleyna ve Sercan arasındaki buzlar erimezken son bölümlerde Sercan'ın Aleyna'yla dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Oyun sonraları Aleyna'yı almaya giden Sercan'ın son olarak Aleyna'yı dansa kaldırması herkesi şaşırtırken, o anlar izleyiciler tarafından tepki gördü.

"YOK ARTIK"

Sosyal medyada, "Bu Sercan da Yunus Emreye, Aleyna için "Bir abin olarak uyarıyorum uzak dur" diyordu. Demek ki amacı Yunus'la Aleyna'nın arasını bozup aleyna ile samimi olmakmış", "Kız erkeklerle iyi anlaşıyor ne var bunda", "Sonra hakkımda kötü eleştiriler yapıyorlar diyor az uzak olsun erkeklerden", "Sercan, Yunus Emre'yi Aleyna'ya karşı uyarmıyor muydu ben mi yanlış hatırlıyorum", "Yok artık" gibi yorumlar yapıldı.









