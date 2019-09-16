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Kalben'den İbrahim Tatlıses açıklaması! İsyan etti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısını "Müsaade ederseniz kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" diyen Kalben, hakkında çıkan haberleri anında yalanladı. Genç şarkıcı "Benim cümlem bu değildi" diyerek açıklama yaptı.

Kalben'den İbrahim Tatlıses açıklaması! İsyan etti...

Şarkıcı Kalben'in, YouTube'da yayılan bir konser kaydında seslendirdiği İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını bundan sonra konserlerinde söylemeyeceğini dile getirdiği iddia edilmişti. Bozcaada konserinde kendisinden şarkıyı seslendirmesini isteyen hayranlarına "Müsaade ederseniz kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" dediği öne sürüldü. Genç şarkısı, söylediği kelimenin çarpıtılmasına sinirlenerek, "Benim cümlem bu değildi" diyerek çıkan haberleri anında yalanladı.

"BENİ BAŞKA MÜZİK İNSANLARIYLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİN"

Kalben, yaptığı iddia edilen İbrahim Tatlıses açıklamasına, "Benim cümlem bu değildi. Kimseye düşmanlık beslemiyorum. Hiçbir sanatçıya kızmıyorum, darılmıyorum. Kendi yolumda yürümek istiyorum. Lütfen beni umursamadan, sanatsal üretimlerimi takip etmeden; mecbur hisettiklerimi bilmeden ve yazdıklarımı okumadan bana bu kalıpta ait olmayan bir cümleyi manşet atmayın. Beni başka müzik insanlarıyla karşı karşıya getirmeyin. Ben kimseye öfke beslememek ve müziğimi özgür ifade etmek için kendi profilimde derdimi sevdiklerime anlattım. sizler işi kızıştırmak ve bir insan üzerinden birkaç takipçi kazanmak için beni düşmanca bir duruma sokuyorsunuz. Ben tam da ne şarkılara ne insanlara düşman olasım var; öfkemi kontrol etmek istiyorum diyerek bir şarkıyı canım yeniden çekene kadar söylemeyeceğim diye açıklama yapıyorum. Hop üstüme öfke yağdıracak haberler..Ne acı" diyerek isyan etti.

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kalben ibrahim tatlıses haydi söyle

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