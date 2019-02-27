Mynet Trend

Kalbi durdurmadan bypass ameliyatı nasıl yapılır?

Prof. Dr. Ali Civelek Prof. Dr. Ali Civelek
SAĞLIK  | 27.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Gelişen teknoloji ile beraber artık çalışan kalp durdurulmadan bypass ameliyatı gerçekleştirilebiliyor. Bu cerrahi yöntem sayesinde hastaların ameliyat esnasında kalp akciğer pompasına bağlanmalarına da gerek kalmıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, atan kalp durdurulmadan bypass ameliyatının nasıl gerçekleştirildiği konusunda oldukça faydalı bilgiler verdi.

Kalbi durdurmadan bypass ameliyatı nasıl yapılır?

Çalışan kalpte bypass ameliyatında sadece kalbin müdahale edilecek olan bölgesinin hareketinin azaltılması sağlanırken kalp vücuda kan pompalamaya devam eder ve bu sırada da bypass işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu yöntemin geleneksel yöntem açık kalp ameliyatlarına göre önemli bazı avantajları bulunur. Bunlardan birisi de kalbi durdurabilmek için kalpten çıkan ana damarımız olan aortaya yerleştirilmesi gereken kross-klemp işlemidir. Bu işlemi çalışan kalp ameliyatlarında kalbi durdurmamıza gerek olmadığı için uygulamayız. Bu da kalpte operasyon sonrasında mikroemboli sonucu gelişebilecek felç görülme riskini minimum seviyeye indirir.

KALP-AKCİĞER POMPASINA GEREK YOK

Geleneksel yöntem açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerler durdurulur. Kanın vücut içerisinde dolaşmaya devam edebilmesi için hasta kalp-akciğer pompasına bağlanmak zorundadır. Ancak bu pompa ameliyat esnasında dolaşan kanı bazen etkileyerek vücudun doğal savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir. Bu durum bazen ameliyat sonrasında önemli komplikasyonların meydana gelmesine neden olabilir.

Ayrıca pompa çalışırken kan basıncının düşürülmesi vücudun beyin, karaciğer, mide ve bağırsaklarında beslenme problemlerine neden olabilir. Çalışan kalpte yapılan koroner bypass ameliyatında ise kalp-akciğer pompası kullanılmadığı için bu riskler de minimum seviyeye indirilmiş olur.

HANGİ HASTALARA UYGULANABİLİR?

Çalışan kalpte bypass ameliyatı hastaların büyük bir kısmına uygulanabilir. Ancak özellikle tercih edilmesi gereken bazı hasta tipleri vardır. Bu hastalar genellikle kalp-akciğer pompasına bağlanması riskli olan hastalardır.

Özellikle kalp kasılma fonksiyonlarında ileri seviyede azalma olan, daha önceden felç geçirmiş olan, kronik akciğer hastalığına sahip olan, ileri seviye böbrek yetersizliğine sahip olan hastalarda çalışan kalpte bypass ameliyatı tercih edilmelidir. Bu riskleri taşıyan hastaların kalp-akciğer pompasına bağlanması çoklu organ yetmezliği gibi istenmeyen problemlere neden olabilir.

Çalışan kalpte yapılan bypass ameliyatlarında kalp fonksiyonları daha iyi korunur, iyileşme süresi daha iyi ve kısadır. Ayrıca hastalar hastaneden daha kısa sürede taburcu olabilirler.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

www.alicivelek.com
Instagram: @dralicivelek
Facebook: @dralicivelek
YouTube-Prof.Dr. Ali Civelek

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Sadece 30 dakika yetiyor! Sadece 30 dakika yetiyor!
Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyorDünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalp bypass

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Güzel haberi Seda Sayan'ın oğlu duyurdu

Güzel haberi Seda Sayan'ın oğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pasif içicilik nedir? Pasif içicilik bağımlılığı tetikler mi?

Sadece 30 dakika yetiyor!

Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor

Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor

Tiroit hastalığı belirtileri nelerdir? Hipotiroidi ve Hipertiroidi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Soğuk havada sıcak basıyorsa dikkat!

Makula dejenerasyonu nedir? Makula dejenerasyonunu önlemenin yolları nelerdir?

Makula dejenerasyonu olanlar bu önerilere dikkat!

Azospermi nedir? Azospermi tedavisi olanlar çocuk sahibi olabilir mi? Azospermi tedavisinde sevindirici haber

Azospermide sevindirici haber

Böbrek taşı nedir, nasıl oluşur? Beslenmeye dikkat ederek taş oluşumu önlenebilir mi?

Beslenmeye dikkat ederek böbrekte taş oluşumu önlenebilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.