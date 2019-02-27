Kalbi durdurmadan bypass ameliyatı nasıl yapılır?

Çalışan kalpte bypass ameliyatında sadece kalbin müdahale edilecek olan bölgesinin hareketinin azaltılması sağlanırken kalp vücuda kan pompalamaya devam eder ve bu sırada da bypass işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu yöntemin geleneksel yöntem açık kalp ameliyatlarına göre önemli bazı avantajları bulunur. Bunlardan birisi de kalbi durdurabilmek için kalpten çıkan ana damarımız olan aortaya yerleştirilmesi gereken kross-klemp işlemidir. Bu işlemi çalışan kalp ameliyatlarında kalbi durdurmamıza gerek olmadığı için uygulamayız. Bu da kalpte operasyon sonrasında mikroemboli sonucu gelişebilecek felç görülme riskini minimum seviyeye indirir.

KALP-AKCİĞER POMPASINA GEREK YOK

Geleneksel yöntem açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerler durdurulur. Kanın vücut içerisinde dolaşmaya devam edebilmesi için hasta kalp-akciğer pompasına bağlanmak zorundadır. Ancak bu pompa ameliyat esnasında dolaşan kanı bazen etkileyerek vücudun doğal savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir. Bu durum bazen ameliyat sonrasında önemli komplikasyonların meydana gelmesine neden olabilir.