Kalbi durdurmadan bypass ameliyatı nasıl yapılır?

Çalışan kalpte bypass ameliyatında sadece kalbin müdahale edilecek olan bölgesinin hareketinin azaltılması sağlanırken kalp vücuda kan pompalamaya devam eder ve bu sırada da bypass işlemi gerçekleştirilebilir.
Bu yöntemin geleneksel yöntem açık kalp ameliyatlarına göre önemli bazı avantajları bulunur. Bunlardan birisi de kalbi durdurabilmek için kalpten çıkan ana damarımız olan aortaya yerleştirilmesi gereken kross-klemp işlemidir. Bu işlemi çalışan kalp ameliyatlarında kalbi durdurmamıza gerek olmadığı için uygulamayız. Bu da kalpte operasyon sonrasında mikroemboli sonucu gelişebilecek felç görülme riskini minimum seviyeye indirir.
KALP-AKCİĞER POMPASINA GEREK YOK
Geleneksel yöntem açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerler durdurulur. Kanın vücut içerisinde dolaşmaya devam edebilmesi için hasta kalp-akciğer pompasına bağlanmak zorundadır. Ancak bu pompa ameliyat esnasında dolaşan kanı bazen etkileyerek vücudun doğal savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir. Bu durum bazen ameliyat sonrasında önemli komplikasyonların meydana gelmesine neden olabilir.
Ayrıca pompa çalışırken kan basıncının düşürülmesi vücudun beyin, karaciğer, mide ve bağırsaklarında beslenme problemlerine neden olabilir. Çalışan kalpte yapılan koroner bypass ameliyatında ise kalp-akciğer pompası kullanılmadığı için bu riskler de minimum seviyeye indirilmiş olur.
HANGİ HASTALARA UYGULANABİLİR?
Çalışan kalpte bypass ameliyatı hastaların büyük bir kısmına uygulanabilir. Ancak özellikle tercih edilmesi gereken bazı hasta tipleri vardır. Bu hastalar genellikle kalp-akciğer pompasına bağlanması riskli olan hastalardır.
Özellikle kalp kasılma fonksiyonlarında ileri seviyede azalma olan, daha önceden felç geçirmiş olan, kronik akciğer hastalığına sahip olan, ileri seviye böbrek yetersizliğine sahip olan hastalarda çalışan kalpte bypass ameliyatı tercih edilmelidir. Bu riskleri taşıyan hastaların kalp-akciğer pompasına bağlanması çoklu organ yetmezliği gibi istenmeyen problemlere neden olabilir.
Çalışan kalpte yapılan bypass ameliyatlarında kalp fonksiyonları daha iyi korunur, iyileşme süresi daha iyi ve kısadır. Ayrıca hastalar hastaneden daha kısa sürede taburcu olabilirler.
Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
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