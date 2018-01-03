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"Kalbim onun avuçlarında atar..."

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer yeni yıl tatilini Galler'de geçirdi.

"Kalbim onun avuçlarında atar..."

Başak Dizer, romantik tatilin fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Hep böyle dağ gibi durur önümde, yanımda ve arkamda... Kalbim onun avucunda atar ve minicik kalır elim, sımsıkı tuttuğunda... Çünkü tutarsa sımsıkı tutar, sıkı sıkı sarılır sarıldığında. Her zerresini hissettirir. 'Sen' kaybolur o an, 'biz' doğar. Yok, özel bir gün değil bugün... Sadece özel olan adamı özledim. Gücü benim bilmediğim çok derinlerden bir yerden gelen... Sarılırsanız, sımsıkı sarılın sevdiklerinize kalbinizi duysunlar!"

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ başak dizer

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