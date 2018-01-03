"Kalbim onun avuçlarında atar..."

Başak Dizer, romantik tatilin fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Hep böyle dağ gibi durur önümde, yanımda ve arkamda... Kalbim onun avucunda atar ve minicik kalır elim, sımsıkı tuttuğunda... Çünkü tutarsa sımsıkı tutar, sıkı sıkı sarılır sarıldığında. Her zerresini hissettirir. 'Sen' kaybolur o an, 'biz' doğar. Yok, özel bir gün değil bugün... Sadece özel olan adamı özledim. Gücü benim bilmediğim çok derinlerden bir yerden gelen... Sarılırsanız, sımsıkı sarılın sevdiklerinize kalbinizi duysunlar!"

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