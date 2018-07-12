Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm ilk sahnesi: Sultan'dan Anna'ya şok! ( Kalbimin Sultanı son bölüm izle)

Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm ilk sahnesi Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı Kalbimin Sultanı son bölüm son sahnesinde Amber'in sıkıştırmalarında sıkılan Anna, bir hata yaparak Sultan ile Frenkçe çalıştıklarını söyler. Fakat bu Sultan ile aralarındaki bir sırdır. Amber, bu sırrı Hoşyar Sultan'a söyler. Hoşyar Sultan ise bunu Anna'ya karşı kullanmakta geç kalmaz. Sultan Mahmud'un bu durum karşısında Anna'ya karşı tepkisi çok sert olur. Sultan'ın Anna'ya "Şu andan itibaren aramızdaki bütün münasebet bitmiştir!" söylemesi onu dumura uğratıyor. Kalbimin Sultanı son bölüm özeti ve izleme bağlantısı haberimizde.
Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı…
Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.
“Bana siz öğrettiniz; kader dediğiniz, Takdir-i İlahi’ye kul ne yapsa boştur!”— Kalbimin Sultanı (@KSultaniStar) 11 Temmuz 2018
Sultan Mahmud’a merhem olan Anna!⚡️#gönlümünsultanı #kalbiminsultanı @startv pic.twitter.com/2l0JJGY2zh
Aksaf Arif ölmüş, son nefesinde Fettah Ağa’nın adını vermiştir. Heryerde aranan Fettah Ağa, ölmediğinden habersiz Esma Sultan ve Halet Efendi için büyük bir tehlikedir. Namık Paşa ise tüm bunlardan habersiz, “artık seni istemiyorum” diyen Esma Sultan’ı tekrar kazanmanın peşindedir.
Saliha Sultan, Civanmert’in evinde babasına bir oyun oynamaya karar verir ve Civanmert’e kim olduğunu hatırlamadığını söyler. Ama oynadığı oyun Saliha’yı başka bir serüvenin içine atacaktır.
“Alırım canını!” #gönlümünsultanı pic.twitter.com/ShwqNSPtKd— STAR TV (@startv) 11 Temmuz 2018
KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM İZLE
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