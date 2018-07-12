Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm ilk sahnesi: Sultan'dan Anna'ya şok! ( Kalbimin Sultanı son bölüm izle)

Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm ilk sahnesi Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı Kalbimin Sultanı son bölüm son sahnesinde Amber'in sıkıştırmalarında sıkılan Anna, bir hata yaparak Sultan ile Frenkçe çalıştıklarını söyler. Fakat bu Sultan ile aralarındaki bir sırdır. Amber, bu sırrı Hoşyar Sultan'a söyler. Hoşyar Sultan ise bunu Anna'ya karşı kullanmakta geç kalmaz. Sultan Mahmud'un bu durum karşısında Anna'ya karşı tepkisi çok sert olur. Sultan'ın Anna'ya "Şu andan itibaren aramızdaki bütün münasebet bitmiştir!" söylemesi onu dumura uğratıyor. Kalbimin Sultanı son bölüm özeti ve izleme bağlantısı haberimizde.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı…

Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.