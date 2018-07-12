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Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm ilk sahnesi: Sultan'dan Anna'ya şok! ( Kalbimin Sultanı son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 12.07.2018 08:03 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm ilk sahnesi, dün akşam ekrana gelen son bölümden sonra yayınlandı. Kalbimin Sultanı son bölümden sonra yayınlanan ilk sahnede Anna, Sultan'dan şok bir tepki ile karşılaşır. Anna, Sultan ile aralarında Frenkçe çalıştığı sırrını başka birine söylemesi Sultan Mahmud'u kızdırmıştır. Sultan'ın Anna'ya karşı tepkisi çok şiddetli olur. Amber'e söylediği sır, Hoşyar Sultan'ın kulağına gitmiş ve bütün sırları ortaya çıkmıştır. İşte Kalbimin Sultanı yeni bölüm ilk sahnesi...

Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm ilk sahnesi Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı Kalbimin Sultanı son bölüm son sahnesinde Amber'in sıkıştırmalarında sıkılan Anna, bir hata yaparak Sultan ile Frenkçe çalıştıklarını söyler. Fakat bu Sultan ile aralarındaki bir sırdır. Amber, bu sırrı Hoşyar Sultan'a söyler. Hoşyar Sultan ise bunu Anna'ya karşı kullanmakta geç kalmaz. Sultan Mahmud'un bu durum karşısında Anna'ya karşı tepkisi çok sert olur. Sultan'ın Anna'ya "Şu andan itibaren aramızdaki bütün münasebet bitmiştir!" söylemesi onu dumura uğratıyor. Kalbimin Sultanı son bölüm özeti ve izleme bağlantısı haberimizde.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hoşyar Sultan, Anna’nın mektubunda ne yazdığını öğrenmeye kararlı…

Anna, Babasına kendisini affetmesini, muhbir olduğunu ve her şeyi Sultan Mahmud’a itiraf edeceğini yazdığı mektubu kaybetmiştir. Hoşyar Sultan, Anna’nın gizemini ortaya çıkartmakla kalmayıp saraydan da gitmesi için bu gizlenmiş mektupta ne yazdığını öğrenmeye kararlıdır. Sultan Mahmud’a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde herşeyin altüst olacağının farkındadır.

Aksaf Arif ölmüş, son nefesinde Fettah Ağa’nın adını vermiştir. Heryerde aranan Fettah Ağa, ölmediğinden habersiz Esma Sultan ve Halet Efendi için büyük bir tehlikedir. Namık Paşa ise tüm bunlardan habersiz, “artık seni istemiyorum” diyen Esma Sultan’ı tekrar kazanmanın peşindedir.

Saliha Sultan, Civanmert’in evinde babasına bir oyun oynamaya karar verir ve Civanmert’e kim olduğunu hatırlamadığını söyler. Ama oynadığı oyun Saliha’yı başka bir serüvenin içine atacaktır.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM İZLE

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