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Kalbimin Sultanı 8. yeni bölümü izle: Kalbimin Sultanı finalinde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 8. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova'nın paylaştığı Kalbimin Sultanı final bölümü ile bu akşam Star TV'de olacak. Kanalın bitirme kararı aldığı dizinin hayranları Kalbimin Sultanı neden final yapıyor merak ediyorlar. Kalbimin Sultanı finalinde isyan bastırıldıktan sonra Esma Sultan, tahta çıkmak için yeni planlar yapıyor. Anna ile Sultan, birbirlerine hislerini söyleyecekler mi? İşte Kalbimin Sultanı 8. final bölümü özeti...

Kalbimin Sultanı 8. yeni bölümü izle: Kalbimin Sultanı finalinde neler olacak?

Kalbimin Sultanı 8. yeni bölümü ile bu akşam final yapıyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı Kalbimin Sultanı final bölümünde neler yaşanacak? Hoşyar Sultan’ın eline geçirdiği kozu kullanacak mı? İsyanın bastırılması sonrasında Esma Sultan'ın yeni planı ne olacak? Anna ile Sultan Mahmud, birbirlerine hislerini söyleyecekler mi? Kalbimin Sultanı neden final yapıyor? İşte Kalbimin Sultanı final özeti ve fragmanı ile online izleme bağlantısı...

KALBİMİN SULTANI FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Sultan Mahmud, yeniçerilerin ayaklanmasını bastırmıştır. Yağan yağmur tüm yangınları söndürmeyi başarmış olsa da yeniçerilerin huzursuzluğu ve tekrar ayaklanma ihtimaline Sultan Mahmud’un bulacağı yol ne olacaktır? Sefir Dimitri’den destek alan Esma Sultan bir yol arayacak, Halet Efendi’nin yeniçerileri ve paşaları Sultan Mahmud’a karşı tekrar kışkırtmaya çalışacaktır.

Esma Sultan, Gülfidan’ın izdivaca hazır olduğunu Sultan Mahmud’a aktarmış ama damadın Silahtar Ağası Musa olması gerektiğini söylemiştir. Sultan Mahmud, Gülfidan ile izdivacı hakkında konuşursa Esma Sultan’ın oyununun ortaya çıkması an meselesi olacaktır. Esma Sultan şimdilik tahtı kazanmış olamasa da aşkta kazanmaya kararlıdır, Namık Paşa’dan vazgeçmeyecektir.

Ayaklanma sırasında Sultan Mahmud’u yalnız bırakmayan Anna, Sultan Mahmud’a olan hislerinin artık farkındadır. Bir taraftan muhbirlik bir taraftan haremin parçası olamayacağı gerçeğiyle yüzleşecektir. Hoşyar Sultan, Sultan Mahmud’un Anna’ya hediye ettiği piyano’yu öğrenince daha da hırslanacak, Anna’nın gizlediği şeyleri ortaya çıkartmak için bir koz bulacaktır.

KALBİMİN SULTANI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE( Star TV 6 Ağustos Pazartesi 20.00)

KALBİMİN SULTANI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme aldığı Kalbimin Sultanı 13 Haziran Çarşamba 20.00'da Star TV'de başlamıştı. Maya Productions International’ın yapımcılığını üstlendiği ve ilk Türk - Rus ortak dizi projesi olma özelliğini taşıyan Kalbimin Sultanı dizisisi yayınlanan ilk bölümü ile izleyicilerden tam not almıştı. Fakat ilerleyen günlerde reyting sıralamasında başlayan düşüş nedeniyle dizi final yapmak zorunda kaldı.

Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyordu.

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