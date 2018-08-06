Kalbimin Sultanı 8. yeni bölümü izle: Kalbimin Sultanı finalinde neler olacak?

Kalbimin Sultanı 8. yeni bölümü ile bu akşam final yapıyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı Kalbimin Sultanı final bölümünde neler yaşanacak? Hoşyar Sultan’ın eline geçirdiği kozu kullanacak mı? İsyanın bastırılması sonrasında Esma Sultan'ın yeni planı ne olacak? Anna ile Sultan Mahmud, birbirlerine hislerini söyleyecekler mi? Kalbimin Sultanı neden final yapıyor? İşte Kalbimin Sultanı final özeti ve fragmanı ile online izleme bağlantısı...

KALBİMİN SULTANI FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Sultan Mahmud, yeniçerilerin ayaklanmasını bastırmıştır. Yağan yağmur tüm yangınları söndürmeyi başarmış olsa da yeniçerilerin huzursuzluğu ve tekrar ayaklanma ihtimaline Sultan Mahmud’un bulacağı yol ne olacaktır? Sefir Dimitri’den destek alan Esma Sultan bir yol arayacak, Halet Efendi’nin yeniçerileri ve paşaları Sultan Mahmud’a karşı tekrar kışkırtmaya çalışacaktır.

Esma Sultan, Gülfidan’ın izdivaca hazır olduğunu Sultan Mahmud’a aktarmış ama damadın Silahtar Ağası Musa olması gerektiğini söylemiştir. Sultan Mahmud, Gülfidan ile izdivacı hakkında konuşursa Esma Sultan’ın oyununun ortaya çıkması an meselesi olacaktır. Esma Sultan şimdilik tahtı kazanmış olamasa da aşkta kazanmaya kararlıdır, Namık Paşa’dan vazgeçmeyecektir.