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Kalçalar dik, bir bacak önde... Instagram'ı yakıp geçen yeni poz modası

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Instagramda gördüğünüz bikinili vücutları bir kenara bırakın! Şimdi öğreneceğiniz vücut yapısı Instagram sayesinde hayatımıza girdi ve tüm dünyayı yakıp kavuruyor! İşte o vücut yapısı.

Kalçalar dik, bir bacak önde... Instagram'ı yakıp geçen yeni poz modası

İsviçre'de üretilen ve dünyanın ilk üçgen çikolatası olarak anılan Toblerone'u daha önce görmüş ya da tadına bakmışsınızdır. Her ne kadar çikolata üçgen şekliyle bu kadar özdeşleşmişken, günümüz İngilteresinde Toblerona tabirine yeni bir anlam katıldı.

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Kelime çikolatadan daha çok libido artıracak bir anlam taşıdığını söylesek yanlış olmaz. Evet, “Toblerone tunnel” yani "Toblerone Tünel"i olarak geçen yeni vücut yapısı aslında Instagram'da Kylie Jenner, Kendalla Jenner ve tabii ki Emily Ratajkowski'de gördüğümüz pozlardan ortaya çıktı.

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Uyluk bölgesinden kalçayı kapsayan üçgen şeklindeki bu vücut yapısı son zamanlarda kadınların en çok istediği vücut yapısı olmuş.

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İngiliz estetik doktorlarının tanımladığı bu vücut yapısı ünlüler arasında da seksiliğin yeni tanımı gibi duruyor. Fotoğraflarda arkadan, hafif kalça dışarı, bir bacak da önde şeklinde poz veren ünlüler Toblerone tunnel denilen bu vücut yapısına uygun pozlar veriyor...

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