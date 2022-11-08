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Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor! ''Photoshop değil sıkı çalışma!''

08.11.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki Camille Carpenter, dört yılını kişisel gelişim ve vücut dönüşümüne odaklanarak geçirdikten sonra, şimdi birçok kişi tarafından beğenilen bir forma sahip. Sosyal medya hesaplarında da sık sık vücudunu sergileyen paylaşımlara yer veren Carpenter, şimdi de insanları formunun gerçek olduğuna inandıramıyor.

Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor! ''Photoshop değil sıkı çalışma!''

2017 yılında düzenli olarak spor salonuna gitmeye başlayan ve vücudunu geliştirmek için protein açısından zengin bir diyete geçen Camille Carpenter, sonuçlarını en iyi hale getirmek için düzgün bir şekilde egzersiz yapmayı öğrendi ve yıllar boyunca spor salonunda çalışarak özgüven kazandı.

NEŞESİNİ BALTALIYORLAR

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Genç kadın şimdi vücudunu sergilemekten gurur duyuyor ancak fotoğraflarını düzenlediğini söyleyen acımasız sosyal medya kullanıcılarının onun neşesini baltaladığını söyledi.

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Bazı insanlar vücudunun gerçek olmadığını veya sadece iyi bir genetiği olduğunu söylerken bazılarının da optik illüzyonları olan pantolon giydiğini söylediklerini anlattı.

İLHAM OLACAK

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Camille bu yorumlara karşılık olarak artık vücudunu video gönderileriyle sergilemeye karar verdi. Tanga bikiniler içinde çekilmiş görüntüleriyle yapılı kalçalarını gösteren genç kadın, artık sertifikalı bir kişisel antrenör olduğunu ve şimdi kilo vermek veya kas kazanmak için mücadele eden genç kadınlara ilham vermeyi hedeflediğini açıkladı.

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