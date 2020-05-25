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Kalçasını büyüten Linet'ten süper mini şortlu poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

3 ay önce kalça büyütme estetiği yaptıran Linet, sosyal medya hesabından mini şortuyla poz vererek takipçilerine "Bayramda evde kal" çağrısında bulundu.

Kalçasını büyüten Linet'ten süper mini şortlu poz

Güçlü sesiyle herkesi kendine haran bırakan başarılı şarkıcı Linet paylaşımlarıyla olay oldu.

Sokağa çıkma yasağından dolayı evinde olan şarkıcı havuz başında mini şortuyla poz verdi.

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İstanbul'un serin havasına aldırış etmeden mini şort ve kolsuz bluzu ile terasındaki havuzun başında poz veren Linet, bu anları "Uzaklarda arama çünkü sen kalbimdesin. En yakın zamanda yan yana can cana bayramlar kutlamak dileğiyle" diyerek takipçileriyle. Evde kal Türkiye" notuyla paylaştı.

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Başarılı şarkıcı geçtiğimiz Şubat ayında kalça büyütme estetiği yaptırmıştı.

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