Kaleci Kevin Trapp'ın sevgilisi Izabel Goulart'tan cinsel ilişki itirafı

Eski Victoria Secret mankeni Izabel Goulart verdiği bir röportajda, sevgilisi maç kaybedince ilişkiye giremediklerini belirterek "Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor" dedi

"Haftada 4-5 kez sevişiyoruz"

1 / 12 Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak Eintracht Frankfurt'a kiralanan Kevin Trapp'in seksi sevgilisi Izabel Goulart'ın açıklamaları yine olay oldu. Güzel model, ilişki hayatına özel yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

2 / 12 33 yaşındaki Brezlyalı model, yaptığı açıklamada sevgilisinin Paris Saint-Germain'da oynadığı dönemde kötü performansının seks hayatlarını etkilediğini söyledi.

3 / 12 Goulart, "Kevin ve ben çok sevişiyoruz. Haftada dört veya beş kez...

4 / 12 Fakat eğer önemli bir maç oynamışlar ve kaybetmişlerse iç çamaşırlarımla dolaşsam bile o gece cinsel ilişki olmuyor" dedi.

5 / 12 Kazandıklarında Trapp'in ruh halinin değiştiğine de dikkat çeken Goulart, "Ancak takımının kazandığı günlerde gözümüze bir damla uyku girmiyor" ifadelerini kullandı.

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