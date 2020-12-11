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Kaliteli hayatın ilk anahtarı uyku düzeninden geçer! Kaliteli bir uyku için 10 öneri!

Seray Üstün Seray Üstün 11.12.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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Kaliteli hayatın ilk anahtarı uyku düzeninden geçer! Kaliteli bir uyku için 10 öneri!

Vücudun bütün dengesini koruyan ve sistemli bir hale getiren aslında kaliteli uykudur. Uyku kalitesi hayatınızın bütün akışını olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Uykunuzu tam olarak almadığınızda gününüzün ne kadar kötü geçtiğini düşünün. Sizler için kaliteli uykunun formülünü veriyoruz. Sıcacık yataklarınıza girmeden önce mutlaka bu formülleri okuyun!

Hayatınızın çok dağınık olduğunu düşünüyorsanız hatta ‘Neresinden tutsam elimde kalıyor’ şeklinde olumsuz bir psikolojiye girdiyseniz uyku düzeninizi kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Geceleri herkes gibi uyuyorsunuz ama uyku veriminiz ne durumda? Hiç düşündüğünüz mü? Kaliteli bir uyku çekmek ve gün içinde kendinizi daha zinde hissetmek için verdiğimiz bu önerileri uygulayın. Farkı anında göreceksiniz...

YATMA VE KALKMA SAATLERİ ÖNEMLİ

uyku1

Düzenli olarak 8 saat uyuyabileceğiniz şekilde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Bunu haftanın her günü, hafta sonları da dahil olmak üzere hiç aksatmadan uygulayın. Hatta bunu 21 gün boyunca tekrarladığınız takdirde alışkanlık haline gelecek ve otomatik olarak uykunuzun gelmeye başladığını göreceksiniz. Planlamanızı yaparken sabah 9 ve öncesinde uyanmaya çalışın.

ŞEKERLEME YAPMAYIN

uyku2

Gün içerisinde göz dinlendirmenin ne kadar tatlı geldiğini biliyoruz. Halk arasında şekerleme olarak isimlendirilen bu kaçamak uykular gece uyku düzeninizi alt üst eder. Bu nedenle gün içinde mümkün olduğunca uyumayın ve kestirmeyin.

KAFEİNİ AZALTIN

kahve

Gün içinde kafeinin fazla tüketilmesi uyku düzenine büyük bir balta vuracaktır. Bu nedenle özellikle 16:00’dan sonra kafeinli içecekleri en başta da kahveyi azaltın.

UYUMADAN ÖNCE TÜKETTİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

ağır yemek

Yatmadan hemen öncesinde alkol almayın, sigara içmeyin, şekerli içecek ve yiyecek tüketmeyin. Ağır ve yüksek kalorili yağlı yemekler yemeyin.

TEKNOLOJİYE ARA VERİN

teknoloji

Yatmadan 2 saat önce televizyonu, 1 saat önce telefon, tablet ve bilgisayarları kapatın. Televizyon karşısında uyuma fikrinin kulağa güzel geldiğinin farkındayız ama kaliteli bir uyku için o büyülü ekrandan uzak durmanız şart!

GECE MODUNA ALIN

gece modu

Telefon ve tabletleri uyumadan önce gece moduna alın. Uykunuzu bölebilecek bir bildirim sesi bütün gecenin tadını kaçıracaktır.

AĞIR VE YORUCU EGZERSİZ YAPMAYIN

spor

Gün içerisinde hareket etmek elbette ki sağlığınız için oldukça önemlidir. Ancak yatmadan önce ağır ve yorucu egzersiz yapmayın. Vücudunuzu aşırı derece yormanız uykuya dalma sürenizin uzamasına neden olur.

BANYO YAPMAK RAHATLATICI OLACAKTIR

duş

Uyumadan önce kendinizi daha rahat hissettiğiniz aktiviteler yapabilirsiniz. Bu hem gevşemenize yardımcı olur hem de daha çabuk uykuya dalmanızı sağlar. Uyumadan önce ılık bir duş veya banyo yapmak gözlerinizin kendiliğinden kapanmasını sağlar.

NEFESİNİZE ODAKLANIN

uyuyan güzel kapak

Uyuyamıyorsanız nefesinize odaklanın. Çok yavaş ve derin 5 saniye burnunuzdan nefes alın ve diyaframın bu nefesle dolduğunu hissedin. Nefesinizi birkaç saniye tuttuktan sonra dudaklarınızı aralayarak yavaşta bırakın. Bırakma işlemi sırasında içinizden beşe kadar sayabilirsiniz. Süreyi kendinize göre arttırabilirsiniz ya da nefes alışverişlerin arasına boşluk koyabilirsiniz. Dikkatinizin dalması ya da aklınıza düşüncelerin üşüşmesi durumunda sakince yeniden nefesinize odaklanın ve onun sesini takip edin.

SABAH BAŞ AĞRILARINA DİKKAT

baş ağrısı

Her sabah uyandığınız başınız ağrıyorsa ne yazık ki bu uyku kalitenizin düşük olduğuna işaret eder. Uyku esnasında horlama ve diş gıcırdatması gece uykularının kalitesini düşüren eylemler olabilir. Bu nedenle mutlaka bunları gözlemleyerek tıbbi destek almayı deneyin.

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