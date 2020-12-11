Kaliteli hayatın ilk anahtarı uyku düzeninden geçer! Kaliteli bir uyku için 10 öneri!

Hayatınızın çok dağınık olduğunu düşünüyorsanız hatta ‘Neresinden tutsam elimde kalıyor’ şeklinde olumsuz bir psikolojiye girdiyseniz uyku düzeninizi kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Geceleri herkes gibi uyuyorsunuz ama uyku veriminiz ne durumda? Hiç düşündüğünüz mü? Kaliteli bir uyku çekmek ve gün içinde kendinizi daha zinde hissetmek için verdiğimiz bu önerileri uygulayın. Farkı anında göreceksiniz...

YATMA VE KALKMA SAATLERİ ÖNEMLİ

Düzenli olarak 8 saat uyuyabileceğiniz şekilde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Bunu haftanın her günü, hafta sonları da dahil olmak üzere hiç aksatmadan uygulayın. Hatta bunu 21 gün boyunca tekrarladığınız takdirde alışkanlık haline gelecek ve otomatik olarak uykunuzun gelmeye başladığını göreceksiniz. Planlamanızı yaparken sabah 9 ve öncesinde uyanmaya çalışın.

ŞEKERLEME YAPMAYIN

Gün içerisinde göz dinlendirmenin ne kadar tatlı geldiğini biliyoruz. Halk arasında şekerleme olarak isimlendirilen bu kaçamak uykular gece uyku düzeninizi alt üst eder. Bu nedenle gün içinde mümkün olduğunca uyumayın ve kestirmeyin.