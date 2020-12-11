Kaliteli hayatın ilk anahtarı uyku düzeninden geçer! Kaliteli bir uyku için 10 öneri!

Hayatınızın çok dağınık olduğunu düşünüyorsanız hatta ‘Neresinden tutsam elimde kalıyor’ şeklinde olumsuz bir psikolojiye girdiyseniz uyku düzeninizi kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Geceleri herkes gibi uyuyorsunuz ama uyku veriminiz ne durumda? Hiç düşündüğünüz mü? Kaliteli bir uyku çekmek ve gün içinde kendinizi daha zinde hissetmek için verdiğimiz bu önerileri uygulayın. Farkı anında göreceksiniz...
Düzenli olarak 8 saat uyuyabileceğiniz şekilde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Bunu haftanın her günü, hafta sonları da dahil olmak üzere hiç aksatmadan uygulayın. Hatta bunu 21 gün boyunca tekrarladığınız takdirde alışkanlık haline gelecek ve otomatik olarak uykunuzun gelmeye başladığını göreceksiniz. Planlamanızı yaparken sabah 9 ve öncesinde uyanmaya çalışın.
Gün içerisinde göz dinlendirmenin ne kadar tatlı geldiğini biliyoruz. Halk arasında şekerleme olarak isimlendirilen bu kaçamak uykular gece uyku düzeninizi alt üst eder. Bu nedenle gün içinde mümkün olduğunca uyumayın ve kestirmeyin.
Gün içinde kafeinin fazla tüketilmesi uyku düzenine büyük bir balta vuracaktır. Bu nedenle özellikle 16:00’dan sonra kafeinli içecekleri en başta da kahveyi azaltın.
Yatmadan hemen öncesinde alkol almayın, sigara içmeyin, şekerli içecek ve yiyecek tüketmeyin. Ağır ve yüksek kalorili yağlı yemekler yemeyin.
Yatmadan 2 saat önce televizyonu, 1 saat önce telefon, tablet ve bilgisayarları kapatın. Televizyon karşısında uyuma fikrinin kulağa güzel geldiğinin farkındayız ama kaliteli bir uyku için o büyülü ekrandan uzak durmanız şart!
Telefon ve tabletleri uyumadan önce gece moduna alın. Uykunuzu bölebilecek bir bildirim sesi bütün gecenin tadını kaçıracaktır.
Gün içerisinde hareket etmek elbette ki sağlığınız için oldukça önemlidir. Ancak yatmadan önce ağır ve yorucu egzersiz yapmayın. Vücudunuzu aşırı derece yormanız uykuya dalma sürenizin uzamasına neden olur.
Uyumadan önce kendinizi daha rahat hissettiğiniz aktiviteler yapabilirsiniz. Bu hem gevşemenize yardımcı olur hem de daha çabuk uykuya dalmanızı sağlar. Uyumadan önce ılık bir duş veya banyo yapmak gözlerinizin kendiliğinden kapanmasını sağlar.
Uyuyamıyorsanız nefesinize odaklanın. Çok yavaş ve derin 5 saniye burnunuzdan nefes alın ve diyaframın bu nefesle dolduğunu hissedin. Nefesinizi birkaç saniye tuttuktan sonra dudaklarınızı aralayarak yavaşta bırakın. Bırakma işlemi sırasında içinizden beşe kadar sayabilirsiniz. Süreyi kendinize göre arttırabilirsiniz ya da nefes alışverişlerin arasına boşluk koyabilirsiniz. Dikkatinizin dalması ya da aklınıza düşüncelerin üşüşmesi durumunda sakince yeniden nefesinize odaklanın ve onun sesini takip edin.
Her sabah uyandığınız başınız ağrıyorsa ne yazık ki bu uyku kalitenizin düşük olduğuna işaret eder. Uyku esnasında horlama ve diş gıcırdatması gece uykularının kalitesini düşüren eylemler olabilir. Bu nedenle mutlaka bunları gözlemleyerek tıbbi destek almayı deneyin.
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