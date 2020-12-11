Ünlü edebiyatçı Lev Nikolayeviç Tolstoy’un kulağınıza küpe olacak altın değerindeki hayat tavsiyeleri!

Edebiyatın en usta isimlerinden biri olan Tolstoy adeta hayatını bu altın kurallar üzerinden yönetmeyi tercih ederek yaşam vizyonun çerçevesini çizdi. Çoğu kişinin bilmediği bu kurallar aslında Tolstoy’un başarısının ardındaki sırrı oluşturuyor. Biyografisini yazan Henri Troyat’a göre Tolstoy 18 yaşındayken bu kuralları benimseyerek hayatının geri kalanını bu maddelere eksiksiz uymaya çalışrak geçirmiş. Henri Troyat’ın da oldukça zorlayıcı bulduğu bu liste belki de sizler için ilham kaynağı olacak. İşte detayları....

UYANMA SAATİ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Sabah uykuları belki de günün en değerli saatleridir. Çünkü sabah uykularında uyanmak adeta işkence gibidir. Ancak Tolstoy, sabah saat “05:00’te uyanın” diyerek kesin bir şekilde çizgilerini çekmiştir.

GECE UYKULARINI DA MÜHİM

Gece yatmak sabah kalkmak bilmeyenler için Tolstoy, uyanma saatlerinde olduğu gibi uyumak için kesin bir saat vermiştir. Ona göre gece saat 10:00’da uyumak en verimli ve olması gereken aktivitedir.

UYKU DÜZENİNİ ÇOK ACIMASIZ BULANLAR İÇİN ÖĞLE UYKUSU VAR

Sabah uyanmak ve gece yatmak için verilen saatlerin acımasız olması sizleri hemen ikinci maddeden bezdirmesin. Çünkü Tolstoy’un listesinde güzellik uykusu olarak tabir edilen bir mola var. Gündüzleri 2 saat kadar öğlen uykusu yapabilirsiniz.