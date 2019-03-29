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Kalk Gidelim'de flaş ayrılık! Sinan Albayrak veda mı ediyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

TRT ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim'de bir ayrılık yaşanacak.

Kalk Gidelim'de flaş ayrılık! Sinan Albayrak veda mı ediyor?

TRT'nin Staff Film imzalı 'Kalk Gidelim' dizisi, cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Muğla'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen dizi Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Nilay Deniz ve Cem Belevi gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin ekibinde son olarak bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı. Cüneyt İnay ve Oktay Berber'in senaryosunu yazdığı Kalk Gidelim'de Nehir'in (Nilay Deniz) babası Ali Demir karakterine hayat veren usta oyuncu Sinan Albayrak projeye veda etmeye hazırlanıyor. Albayrak'ın Özgür Pak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziye konuk oyuncu olarak katıldığı öğrenildi.

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Kalk Gidelim'de kötü bir karakteri canlandırarak seyirciyi şaşırtan ünlü oyuncu daha önce yine TRT'nin Yalaza adlı dizisinde rol almıştı.

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