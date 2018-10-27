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Kalk Gidelim dizisinden enflasyonla mücadeleye destek! Kalk Gidelim 43. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 27.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasına bir destek de TRT'nin dizisi 'Kalk Gidelim'den geldi. TRT 1'de Cumartesi akşamı 43. yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Kalk Gidelim dizisinde Ufuk Özkan'ın canlandırdığı Seyfettin karakterinin marketteki diyaloğu dikkat çekiyor.

Kalk Gidelim dizisinden enflasyonla mücadeleye destek! Kalk Gidelim 43. bölüm fragmanı yayınlandı

'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasına TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinden de destek geldi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE'DE BİZ DE VARIZ'
Dizinin Cumartesi günü yayınlanacak 43. bölümünde alışverişe çıkan Ufuk Özkan’ın market görevlisiyle diyaloğunda enflasyonla mücadele konusu işlendi.

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerem Kupacı, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

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