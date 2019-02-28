MAGAZİN

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Sinan Albayrak hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.02.2019 23:03 | Son Güncelleme

TRT 1’in sevilen dizisi “Kalk Gidelim”in yapım şirketi Staff Film, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Diziye son olarak usta oyuncu Sinan Albayrak da katıldı.

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Sinan Albayrak hangi rolde oynuyor?

Ekranların en çok takip edilen dizisi Kalk Gidelim’in deneyimli oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz haftalarda diziye katılan Nilay Deniz (Nehir)’in babasını canlandıracak Ali Demir rolü için yapım şirketi usta isim arayışına girmişti.

Dizinin akışını değiştirecek karakter için yapım şirketi Sinan Albayrak ile el sıkıştı. Çekimlere başlayan usta oyuncu Sinan Albayrak, Ali Demir rolüyle dizinin gidişatını derinden etkileyecek.

087-onkK

Kalk Gidelim her Cumartesi saat 20.00’de TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Savaşçı dizisi oyuncularından set pozları!Savaşçı dizisi oyuncularından set pozları!
Fox'un iddialı dizisi Bir Aile Hikayesi'nin yayın tarihi açıklandı!Fox'un iddialı dizisi Bir Aile Hikayesi'nin yayın tarihi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinan albayrak kalk gidelim dizisi

En Çok Okunan Haberler

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de Süreyya o gerçeği öğreniyor! İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya o gerçeği öğreniyor!

Çarpışma'da Selim kimi öldürdü? Cemre'ye büyük şok! Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Cemre'yi şoke eden ölüm!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı yıkan Züleyha ve Yılmaz gerçeği! Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı yıkan gerçek!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e büyük şok! Barış böyle yakalandı! Bizim Hikaye 59. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e büyük şok!

Emilia Clarke'den Game of Thrones açıklaması: 'Herkes şok olacak'

Khaleesi'den yeni sezon bombası! 'Herkes şok olacak'

Savaşçı dizisi oyuncularından set pozları!

Savaşçı dizisi oyuncularından set pozları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.