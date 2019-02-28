Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Sinan Albayrak hangi rolde oynuyor?

Ekranların en çok takip edilen dizisi Kalk Gidelim’in deneyimli oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz haftalarda diziye katılan Nilay Deniz (Nehir)’in babasını canlandıracak Ali Demir rolü için yapım şirketi usta isim arayışına girmişti.

Dizinin akışını değiştirecek karakter için yapım şirketi Sinan Albayrak ile el sıkıştı. Çekimlere başlayan usta oyuncu Sinan Albayrak, Ali Demir rolüyle dizinin gidişatını derinden etkileyecek.

Kalk Gidelim her Cumartesi saat 20.00’de TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.



